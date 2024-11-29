Компактные и доступные: названы лучшие маленькие электрокары 29.11.2024, 9:15

Авто привлекают не только ценой.

Еще несколько лет назад высокие цены были важным препятствием для покупки электрокара. Найти компактный, доступный и эффективный электромобиль было достаточно непросто. Маленькие автомобили оснащены меньшими аккумуляторами, которые, конечно же, предлагают меньший запас хода.

Но за последние годы компактные электромобили стали более доступными и жизнеспособными. С усовершенствованием технологии аккумуляторов появилась возможность проезжать гораздо большие расстояния на одном заряде. Эксперты составили рейтинг самых лучших компактных электрокаров по доступной цене.

Mini Cooper E

Mini EV получил новый элегантный дизайн, дополнительный запас хода и новейшие системы цифровых технологий от BMW Group.

Основанный на новой платформе, разработанной в партнерстве с китайским гигантом Great Wall Motors, Cooper E оснащен электродвигателем мощностью 181 л.с. и аккумулятором емкостью 40,7 кВт-ч, обеспечивающим запас хода до 470 км. Более мощный Cooper SE имеет мощность 215 л.с. и батарею емкостью 54,2 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 400 км. Новый Mini предлагает гораздо больший диапазон использования и более быструю зарядку. Однако вес его увеличился, что ощущается на поворотах.

MG 4 EV

С момента перезапуска британского бренда, принадлежащего китайскому гиганту SAIC, MG 4 EV сделал ставку на бюджетный сегмент рынка. Задний привод обеспечивает отличное впечатление от вождения, а мягкая, но контролируемая езда означает, что автомобиль хорошо подходит для неровных дорог.

Автомобиль имеет очень конкурентоспособный диапазон и показатели зарядки. Вы можете заметить некоторую экономию в низкокачественных материалах интерьера и несколько бессистемных функциях информационно-развлекательной системы и помощи водителю, но ни одна из них не настолько вопиющая, чтобы серьезно снизить соотношение цены и качества, которое предлагает MG 4.

Citroën ë-C3

Питание происходит от батареи емкостью 44 кВт/ч, обеспечивающей заявленный запас хода 481 км. Авто оснащено передним электродвигателем мощностью 111 л.с., позволяющим ë-C3 разгоняться до 100 км/ч примерно за 11,0 с.

Хотя все ë-C3 имеют батарею мощностью 44 кВт, вариант с меньшей батареей может появиться в Европе уже в следующем году.

Fiat 500e

Fiat сделал отличную работу, сохранив милый ретро-вид 500-го, превратив его в автомобиль для современной эпохи. Поскольку Fiat 500e был разработан как чисто электрический автомобиль, он имеет достаточно внушительную (для маленького автомобиля) батарею емкостью 42 кВт/ч.

Существует более дешевая модель Fiat 500 Action с блоком мощностью 24 кВт/ч, но эксперты не считают, что финансовую экономию достаточной причиной, чтобы компенсировать гораздо меньший диапазон.

Dacia Spring

Dacia Spring – один из самых дешевых полноразмерных электромобилей. Модели начального уровня оснащены слабым электродвигателем мощностью 44 л.с., разгоняющимся до 100 км в час за 19,1 секунды.

Вариант с большей мощностью 64 л.с. сокращает это время до 13,7 с. Цифры могут показаться не слишком привлекательными, но эксперты говорят, что Dacia Spring по скорости может сравниться с 1-литровым Volkswagen Up. Обе модели оснащены батареей емкостью 26,8 кВт/ч, что вполне достаточно для заявленного общего запаса хода в 220 км. Авто имеет 7-дюймовый сенсорный экран, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль и задние парковочные датчики включены в стандартную комплектацию.

Mazda MX-30

Mazda никогда не боялась делать все по-своему, и подход, который она применила со своим первым полностью электрическим автомобилем, действительно впечатляет. Внешний вид игрушечного автомобиля связан с очень маленькой батареей – всего 35,5 кВт/ч, что обеспечивает официальный запас хода 200 км.

Возможна быстрая зарядка на мощности до 50 кВт, поэтому если вам подходит ограниченный запас хода, Mazda MX-30 может вас заинтересовать.

Peugeot e-208

Как традиционный супермини с двигателем внутреннего сгорания, Peugeot 208 не слишком сильно выделяется в своем сегменте. Однако в полностью электрическом виде авто хорошо использует свой поистине полезный диапазон, хорошую производительность, практичность, стиль и качество.

GWM Ora 03

GMW Ora 03 (ранее Ora Funky Cat) от китайской группы автопроизводителей Great Wall Motors может привлечь ваше внимание по многим причинам. Это достаточно большой и практичный автомобиль. GWM Ora 03 – безусловно, просторная по стандартам класса и умеренно привлекательная модель. Есть много замечаний по поводу среднего качества салона и оснащения. Информационно-развлекательная система имеет много функциональных возможностей, но неудобна из-за наличия очень маленьких элементов управления

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com