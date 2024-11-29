Как избавиться от жира на животе без диет и физических упражнений 1 29.11.2024, 13:31

4,554

Cуществуют простые и эффективные способы.

Все мечтают о стройной фигуре, но не всегда есть время или желание для строгих диет и изнурительных тренировок. К счастью, существуют простые и эффективные способы достижения этой цели без тяжелых изменений в образе жизни.

Достаточно добавить несколько полезных привычек в ежедневную рутину, чтобы постепенно увидеть результаты. Издание eatthis.com рассказывает проверенные советы, которые помогут сделать живот более плоским и поддержать здоровье.

Избегайте пищи перед телевизором

Диетолог Кэролин Браун отмечает, что употребление пищи при просмотре телевизора может способствовать перееданию. «Это влияет на вас сильнее, чем кажется», – говорит она. Реклама нездоровой пищи вызывает желание перекусить, а бездумное жевание способствует перееданию.

Исследование в American Journal of Clinical Nutrition подтвердило, что внимание к пище помогает снизить ее потребление, тогда как отвлечение (например, телепередачи) приводит к лишним калориям. Чтобы контролировать, что и сколько вы едите, старайтесь питаться вдали от экранов.

Выбирайте маленькие красные тарелки

Замена больших тарелок на маленькие салатные помогает снизить порции. По словам Браун, чем больше тарелка, тем больше вы на нее кладете. К тому же красный цвет может иметь психологический эффект. Исследование, опубликованное в Appetite, показало, что люди едят меньше, используя красную посуду, ведь этот цвет сигнализирует о необходимости остановиться.

Ешьте семена подсолнечника

Семена подсолнечника – отличный источник конъюгированной линолевой кислоты (CLA), способствующей сжиганию жира. Две-три столовых ложки семян ежедневно помогут уменьшить жировые отложения, как это доказали несколько исследований. Браун советует держать семена под рукой, чтобы добавлять их в салаты или супы.

Регулярно пейте воду

Вода – один из самых эффективных способов поддерживать организм в тонусе. «Она выводит лишнюю жидкость, уменьшает вздутие и добавляет энергию», - объясняет Браун. Чтобы не забывать об увлажнении, установите напоминание или держите бутылку воды на видном месте. Для большего эффекта добавьте в воду несколько цитрусовых кусочков.

Добавьте натуральные средства от вздутия

Продукты, такие как зелень одуванчика, спаржа или лимон, обладают легким мочегонным действием, которое помогает бороться с лишней жидкостью в организме. Включайте их в блюда в течение недели, чтобы ощутить эффект.

Избегайте скуки

Скучание может побуждать к перекусам. Исследования показывают, что люди часто едят, чтобы развлечься, а не потому, что голодны. Чтобы избежать этого, займитесь хобби: сложение пазлов, вязание или другие творческие занятия помогут воздержаться от перекусов.

Позвольте себе маленькие удовольствия

Сбалансированное питание не означает отказа от любимых блюд. Исследования Стэнфордского университета показали, что достаточно добавить в рацион небольшое количество вкусностей (примерно 25%), чтобы оставаться довольными и избегать срывов. К примеру, к обеду из овощей и белков можно добавить порцию картофеля фри.

Установите график питания

Есть в определенные часы так же важно, как и то, что вы едите. Исследование в Cell Metabolism выявило, что приемы пищи в пределах 9-12 часов в сутки способствуют контролю веса и снижению риска метаболических нарушений. Старайтесь избегать еды после 20:00 и до 8:00 утра.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сделать свою фигуру более стройной и улучшить общее состояние здоровья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com