OSINT-аналитики: В Крыму поражена российская система С-400 «Триумф» 29.11.2024, 16:06

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Локация совпадает.

В результате атаки в оккупированном россиянами Крыму, вероятно, была поражена позиция российского зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф.

К такому выводу пришли OSINT-аналитики проекта КіберБорошно, проанализировав кадры.

«Локация: н.п. Курганное, Симферопольский район. Рядом с полем, в котором был поражен ЗРК, находится бывшая стационарная позиция С-400. Перестала использоваться после постоянных ударов ракет и БПЛА по Крыму. Но позиция и поле находятся на высоте, следовательно, вероятно, сегодня ЗРК решило занять огневую в поле из-за хорошей топографии для этого», — отметили аналитики.

Ранее 29 ноября, в захваченном россиянами Крыму прогремели сильные взрывы.

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