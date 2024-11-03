ЦАХАЛ ликвидировал командира «Хезболлы», ответственного за начало ракетного обстрела в октябре 3.11.2024, 9:23

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Стали известны детали операции.

Армия обороны Израиля на юге Ливана уничтожила Джафара Хадера Фаура. Это командир ракетного подразделения терроистической организации «Хезболла».

Именно Джафар Хадер Фаур несет ответственность за начало ракетных обстрелов Израиля 8 октября.

Об этом сообщили в ЦАХАЛ. Как отметили военные Израиля, один из командиров «Хезболлы» был убит в районе Джовайя на юге Ливана в результате удара, нанесенного истребителем ВВС Израиля.

Также был ликвидирован неназванный командир подразделения беспилотников, добавили в ЦАХАЛ.

Именно Фаур отдал приказ 8 октября начать обстрел ракетами и беспилотниками Израиль из своего района Ливана. Его подразделение и совершило первые пуски по Израилю.

Он также ответственен за ракетный обстрел Голанских высот, в результате которого погибли два израильских гражданских лица, и за нападение на Мадждал Шамс, в результате которого погибли 12 детей. Фаур также ответственен за ракетный обстрел Метуллы в прошлый четверг, в результате которого погибли пять мирных жителей, заявили израильские военные.

В ЦАХАЛ пообещали позже более подробно рассказать об операции по уничтожению Джафара Хадера Фаура.

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