Ставки на победу Трампа на выборах в США внезапно резко упали 2 4.11.2024, 12:38

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Дональд Трамп

Фото: AP

Ситуация выровнялась.

Шансы Дональда Трампа на победу на выборах в США на криптовалютной платформе прогнозов Polymarket в октябре достигли 67 %. Однако сейчас, когда инвесторы начинают паниковать по поводу Федеральной резервной системы, шансы Трампа на победу внезапно резко упали и сейчас составляют 50/50 между Трампом и его соперницей от Демократической партии Камалой Харрис, пишет Forbes.

Прогнозные платформы - это не опрос избирателей, а скорее открытый рынок, позволяющий пользователям делать ставки на ожидаемый исход самых разных событий, от выборов до поп-культуры и спорта.

Так, шансы Трампа на победу на Polymarket, которая недоступна для американских пользователей, за выходные рухнули примерно до 54 %, в то же время коэффициент на Харрис вырос с 33 % до 45 %.

При этом на конкурирующей платформе прогнозирования Kalshi, которая открыта для американских пользователей, разрыв между Трампом и Харрис сократился всего до четырех процентных пунктов. Пользователи Kalshi оценивают шансы Трампа на победу в 52 %, а Харрис - в 48 %, по сравнению с 65 % к 35 % в пользу Трампа в начале прошлой недели.

С января на Polymarket было поставлено более 3 миллиардов долларов на исход президентских выборов в США, при этом Трамп неизменно остается фаворитом среди пользователей, большинство которых молодые мужчины, интересующиеся криптовалютами.

Так, один из пользователей Polymarket из Франции поставил 30 миллионов долларов на победу Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, заявив Wall Street Journal, что он не пытается повлиять на голосование и что его «цель - просто заработать деньги».

Интерес к Polymarket резко возрос летом, после того как пользователи поставили на то, что президент Джо Байден выбудет из гонки, за несколько недель до того, как Байден действительно снялся с выборов.

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