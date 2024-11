Умер легендарный композитор и продюсер Квинси Джонс 1 4.11.2024, 19:30

Квинси Джонс

Он сотрудничал с Фрэнком Синатрой и Рэем Чарльзом.

В США скончался музыкант и продюсер Куинси Джонс, который, в частности, сотрудничал с Фрэнком Синатрой и Рэем Чарльзом, сообщает Associated Press со ссылкой на агента музыканта Арнольда Робинсона.

Джонс умер в возрасте 91 года в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Как отметил Робинсон, музыкант в ноябре должен был получить почетную премию «Оскар».

Куинси Джонс родился 14 марта 1933 года в Чикаго. С самого детства он проявлял интерес к музыке. Еще в начальной школе Джонс начал играть на трубе и был участником школьного ансамбля.

Музыкант гастролировал с джазовым пианистом Каунтом Бейси и джазовым вибрафонистом и дирижером Лайонелом Хэмптоном. Джонс также аранжировал пластинки для Синатры и Эллы Фитцджеральд и был автором саундтреков к песням Roots и In the Heat of the Night.

Кроме того, он организовал празднование первой инаугурации президента Билла Клинтона и руководил записью We Are the World. Это песня, призывающая объединиться для помощи голодающим Африки, она была написана Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи.

Помимо музыки Джонс также занимался благотворительностью и стал рекордсменом по оказанию помощи голодающим в Африке.

