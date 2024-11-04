Назван человек, обладающий самым высоким уровнем IQ в мире 1 4.11.2024, 23:09

Теренс Тао

По результатам интеллектуального теста он набрал 230 баллов.

Назван человек, обладающий самым высоким уровнем IQ в мире по итогам 2024 года.

Как пишет Science Focus BBC, он набрал по результатам интеллектуального теста 230 баллов. Это один из самых высоких показателей в истории.

Данный человек – Теренс Тао, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Тао называют «Моцартом математики». Он начал изучать исчисление на университетском уровне в возрасте 9 лет, а уже в 16 лет приступил к написанию докторской диссертации в Принстоне.

На сегодня он опубликовал 17 книг и более 300 научных работ, а с 2021 года является советником президента США по науке и технологиям.

Важно отметить, что показатели IQ выше 200 считаются крайне редкими и трудно достижимыми. Однако, как подчеркивают эксперты, результаты тестов на интеллект часто неправильно понимаются и могут быть неверно использованы.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers In Systems Neuroscience, утверждает, что IQ не является единицей измерения ума. То есть человек с IQ 130 не умнее на 30% человека, чей показатель составляет 100.

Кроме того, за десятилетия в тестировании на интеллект произошли изменения. Поэтому сложно сравнивать результаты, полученные в разное время.

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