Трамп и Харрис получили равное количество голосов на первом закрывшемся участке в США 2 5.11.2024, 10:30

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Он расположен в штате Нью-Гемпшир.

Дональд Трамп и Камала Харрис получили равное количество голосов на первом закрывшемся участке в США. Он расположен в штате Нью-Гемпшир, в городке Диксвилл-Нотч.

Участок здесь открывается в полночь дня выборов, то есть за восемь часов до открытия большинства участков в стране. На нем проголосовало всего шесть человек, четверо из них зарегистрировались в качестве избирателей-республиканцев, двое не стали декларировать свои партийные предпочтения.

Подсчет голосов показал, что оба кандидата получили по три голоса, сообщает CNN.

Городок голосует в США раньше всех. Эта традиция продолжается с шестидесятых годов прошлого века. При этом история показывает, что результаты голосования в нем не всегда коррелируют с результатами по стране и даже по штату. Однако городок стабильно привлекает внимание репортеров.

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