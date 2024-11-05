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«Это теперь такая норма у нас?»

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  • 5.11.2024, 14:15
  • 4,634
«Это теперь такая норма у нас?»

Минчанин обнаружил странности с «народным» продуктом в супермаркетах.

Жителю Минска два дня подряд не удалось купить лаваш без плесени, причем в разных торговых сетях. Плесневелым оказался продукт сразу нескольких марок. Теперь мужчина недоумевает в TikTok, как такое возможно. В комментариях считают, что продавцов винить нельзя — мол, они просто не могут проверить весь товар, пишет «Зеркало».

В первом ролике минчанин показал неудачную покупку за «два рубля или около того» в магазине «Гиппо» — лаваш собственной марки «Очень!». Рассказал, что купил его уже вечером — сильно спешил и взял не глядя, а когда принес домой и развернул, обнаружил на поверхности плесень.

— Видимо, это какая-то приправа, — иронично прокомментировал покупатель.

@vladis.1ove Как вы думаете, что с этим делать?Честно сказать, я был в шоках от такого сюрпрайза🤮 P.S. Чек к сожалению я выкинул.. #шок #просрочка #магазин #новости #гиппо #вкусно #еда #готовка #приятногоаппетита #обзор ♬ оригинальный звук - 👑UKRAINE FOREVER👑

На этом «шок-контент» не закончился — на следующий день мужчина отправился за лавашом уже в «Санту» и там внимательно рассмотрел упаковки на хлебном прилавке.

— Беру первый — весь в плесени, беру второй — весь в плесени, беру третий, другой фирмы, — весь в плесени, беру четвертый — весь в плесени. И они все в плесени, наверное, из штук пятнадцати я нашел только один более-менее без плесени, — рассказал минчанин.

Автор видео попросил торговые сети объяснить, «может, это теперь такая норма у нас? Может, это теперь в порядке вещей?».

— Ну, или торговать просрочкой — тоже уже абсолютно нормальная вещь, — добавил он.

Другие пользователи предположили, что дело не в просрочке, а в том, что на предприятии не соблюдают технологию производства:

• «Тут реально не от магазина все зависит, а от поставщика, они не дают остыть лавашу и [кладут] сразу в упаковку, где и создается конденсат, который очень хорошо влияет на развитие грибка».

• «Если лаваш упаковать еще горячим, то он наутро уже будет с плесенью».

Другие высказывают догадки, что плесень появляется из-за некачественного сырья, причем не только на лаваше:

• «Постоянно брала хлеб „Водар“. Беру свежим, но проходит день-два, и появляется плесень! Что добавляют в тесто?»

В комментариях появились и сотрудники магазинов, а также их защитники, которые настаивают, что проверить каждый продукт в супермаркете просто невозможно. В том числе из-за того, что работников на смене попросту не хватает:

• «Не успевают продавцы следить за каждой единицей товара. Подойди скажи, и они снимут с продажи, а не видосики пили».

• «Да продавцов не хватает. Орел. Нашел — молодец, отдай продавцу. И вообще вопрос к производителю».

• «Подсказываю. Зовете администратора, и дальше по поведению. Вы думаете, смена начинается с того, что мы просматриваем каждую упаковку? Нет людей, чтобы просто выкладывать товар. В каком мире вы живете?»

• «Никто не травит и не хочет торговать просрочкой. Больше геморроя от жалоб».

@vladis.1ove Может я чего то не понимаю, и это норма? Кто знает? #новости #минск #просрочка #еда #лаваш #рекомендации ♬ оригинальный звук - АмбассадорЖыцця

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