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«Русский русского не всегда понимает. А как управлять этим стадом?»

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  • 5.11.2024, 15:36
  • 4,596
«Русский русского не всегда понимает. А как управлять этим стадом?»

У российских командиров возникли серьезные проблемы с северокорейцами.

В сети опубликована видеозапись, на которой российский военный рассказывает о проблемах, которые возникают с северокорейскими наемниками из-за языкового барьера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянина незнание языка принесет немало проблем на поле боя, из-за непонимания команд и деталей поставленных задач.

Также оккупант сомневается в том, что в России найдется достаточно знатоков корейского языка, которые способны помочь нивелировать возможные проблемы, которые будут возникать при управлении северокорейскими солдатами.

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