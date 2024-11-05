Российский Су-57 никому не нужен 3 Илья Ведмеденко

5.11.2024, 17:46

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И вот почему.

Кажется, что россияне забыли первое правило пропаганды: главное - самому не поверить в то, что ты говоришь. Ведь как еще можно объяснить активные попытки Москвы продвинуть на рынок самолет, который даже в лучшие для россиян времена никого не заинтересовал?

Российский Су-57 доставили в Китай для участия в авиакосмической выставке Airshow China в Чжухае. Может показаться, что речь идет о достаточно рядовом событии, однако это не так.

Дело в том, что российский истребитель «пятого поколения» никогда не демонстрировали в КНР. Да и вообще его никогда не показывали за рубежом на событиях такого уровня.

Судя по раннему бело-синему камуфляжу (более поздние серийные машины имеют серо-синий камуфляж) и бортовому номеру «054», россияне пригнали не серийный борт, а «предсерийник».

Это не должно удивлять, ведь россияне за все время построили всего несколько десятков таких машин, включая прототипы. И по крайней мере часть из них сейчас используется в войне против Украины.

По оценкам российской стороны, в начале 2019 года они построили по контракту «22 серийных самолета Су-57». По меньшей мере один из них потеряли в том же году во время испытаний. Поэтому можно констатировать - несмотря на все трудности, связанные с санкциями, РФ наладила серийное производство Су-57. Но на этом хорошие новости для программы заканчиваются и начинается суровая реальность. И речь не только о мизерном количестве построенных самолетов.

Главным маркером проблем является то, что Су-57, который реализовывался как международный проект, оказался никому не нужен. Конечно, кроме самой РФ, для которой это даже не столько оружие, сколько элемент престижа (сейчас производить истребители пятого поколения могут лишь несколько стран).

Вспомним, кого считали потенциальными покупателями истребителя.

Индия. Нью-Дели хотел не просто купить готовый самолет, а сделать свой вариант на основе базового российского истребителя. Индийскую программу называли FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft).

Если самолет для российских Воздушно-космических сил является одноместным, то индийская версия должна была быть двухместной. Также она должна была получить другой набор бортовой электроники.

Программа FGFA с треском провалились - Индия вышла из нее еще в 2018 году. Позже сообщалось, что ее могут восстановить в случае, если РФ удовлетворит требования индийской стороны.

И если до начала российско-украинской войны в это еще можно было поверить, то сейчас шансов на восстановление программы нет вообще, ведь ссориться с Западом на ровном месте Нью-Дели не будет.

Китай. В 2019 году сообщалось, что Пекин может рассмотреть покупку Су-57, однако только после того, как «сравнит его возможности с самолетами собственного производства». Собственно, здесь и кроется ответ на вопрос, будет ли Китай покупать Су-57. Ведь за последние годы КНР достигла на самом деле впечатляющих успехов в создании собственных истребителей.

На сегодня она имеет сразу два самолета нового поколения - J-20 и J-35. Последний очень похож на российский истребитель, хотя, в отличие от него, создавался как палубный.

В то же время J-20 китайцы уже построили в количестве в сотни единиц. То есть их как минимум в 10 раз больше, чем всех российских истребителей пятого поколения вместе взятых, включая прототипы.

Алжир. В 2019 году СМИ писали, что Алжир заключил контракт на покупку 14 истребителей Су-57 и столько же фронтовых бомбардировщиков Су-34. Называли даже сумму сделки - шесть миллиардов долларов.

Главным «подтверждением» этого было то, что здание Минобороны Алжира украсили изображением российского истребителя. На фото от 2020 года Су-57 был изображен рядом с танком Т-90 и самолетом Су-30, которые уже есть у алжирской армии.

Впрочем, с тех пор никакого нового подтверждения существования контракта представлено не было.

Здесь стоит сказать, что он с самого начала выглядел довольно странно. Не понятно, например, зачем Алжиру понадобился узкоспециализированный фронтовой бомбардировщик Су-34. Тем более, что страна уже эксплуатирует многоцелевой Су-30МКА, который можно использовать и в качестве истребителя, и как бомбардировщик.

… Это лишь часть возможных покупателей.

Среди прочих в разное время упоминали Эфиопию, Малайзию, Мьянму и Египет. Однако эти страны вряд ли действительно можно рассматривать как реальных претендентов. В частности, из-за цены самолета, которая в экспортном варианте может превышать 100 млн долларов (Индия это может себе позволить, Эфиопия - нет).

И здесь мы подошли к главному - почему именно главная гордость россиян провалилась на всех мировых рынках?

Причины были разные - здесь и санкционное давление, и большая цена, и желание разрабатывать свои собственные истребители (в случае с Китаем) вместо того, чтобы покупать российское вооружение.

Однако есть главная причина, которая выделяется среди всех. Дело в том, что Су-57 не соответствует требованиям пятого поколения.

В первую очередь, речь о технологии стелс, которая является главной отличительной чертой таких истребителей.

Как давно заметили наблюдатели, самолет не имеет S-образного канала воздухозаборника - одного из главных требований малозаметности самолета. Вместо него используется обычный «прямой» - примерно такой, какой можно видеть на истребителях предыдущего, то есть четвертого поколения.

S-образная форма обеспечивает снижение эффективной площади рассеивания радиоволн за счет изогнутой формы канала, которая напоминает букву «S». Простыми словами, это делает самолет менее заметным для радаров противника, ведь в этом случае они «не видят» элементов его двигателя, таких как лопатки компрессора и турбина.

Но, видимо, это уже и не важно, ведь новые фото с авиасалона Airshow China вообще не оставляют шансов на любую «малозаметность» Су-57.

Что же случилось?

Во время шоу китайцы подошли почти вплотную к Су-57 и рассмотрели «качество» сборки истребителя (последнее очень важно для обеспечения требований стелс-технологии).

По мнению Defense Express, стыковка элементов конструкции Су-57 не выдерживает никакой критики. Обращают на себя внимание огромные щели между створками внутреннего отсека вооружения самолета и другими элементами фюзеляжа. В дополнение к этому хорошо заметно гигантское количество болтов, которые держат панели фюзеляжа.

Сравнивать качество сборки Су-57 с качеством сборки, скажем, американского F-35 или китайского J-20 нет никакого смысла - это настоящая пропасть.

Таким образом, из перечня требований к технологии стелс Су-57 имеет лишь одно - стелсоподобную форму фюзеляжа, которая напоминает форму F-22. Впрочем, в отличие от «Сушки», последний является полноценной невидимкой, что признают как сами американцы, так и противники США.

Очевидно, после китайской презентации шансы продать кому-то Су-57 упали практически до нуля, хотя они и раньше были мизерными. Прозападные страны вообще не будут обращать на него внимание из-за опасений относительно возможных санкций со стороны Европы и США. В то же время союзники Москвы скорее приобретут проверенные временем Су-35 и Су-30.

Да, это не пятое поколение, однако они никогда и не претендовали на это звание. И почти наверняка будут дешевле 57-го: это касается как стоимости истребителя, так и расходов на эксплуатацию самолета. А для Ирана это очень важно.

Илья Ведмеденко, unian.net

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