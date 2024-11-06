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ГосТВ испугалось показывать матч, на который придут белорусы с БЧБ-флагами

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  • 6.11.2024, 13:20
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ГосТВ испугалось показывать матч, на который придут белорусы с БЧБ-флагами

На игру минского «Динамо» и польской «Легии» уже продано больше 22 тысяч билетов.

ГосТВ решило не показывать матч Лиги конференций между «Легией» и минским «Динамо».

Матч стартует 7 ноября в 20:45 по Минску. На это время в эфире СТВ запланированы сериал «Невский. Проверка на прочность» и документальный проект «Назад в СССР».

При этом СТВ показывал предыдущие матчи минского «Динамо» в основном раунде Лиги конференций с «Хартсом» (1:2) и ХИКом (0:1). Однако игру с «Легией» решили не транслировать.

Фанатская группа минского «Динамо» ранее призвала белорусов прийти на матч в Варшаве с флагами и другой символикой.

На игру уже продано больше 22 тысяч билетов.

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