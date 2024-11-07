СМИ: В Кремле начали бояться «последнего решения» Байдена 4 7.11.2024, 19:28

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Киев может получить «зеленый свет» на удары западным оружием вглубь РФ.

Российские власти опасаются, что до передачи полномочий Дональду Трампу президент США Джо Байден и его администрация могут пойти на резкие шаги в отношении России, сообщил источник The Moscow Times в дипломатических кругах.

По его словам, таким шагом может стать, например, «зеленый свет» Киеву на удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории.

В 2016 году, накануне первого президентского срока Трампа, уходящая администрация Барака Обамы выдворила из США 36 российских дипломатов, а также отняла дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэрилэнде, что сильно задело Москву.

«Поскольку демократам терять нечего, они могут принять какие-то решения, которые затруднят диалог в будущем. Например, разрешат использовать американское оружие для ударов вглубь территории России», — сказал дипломатический источник.

Сейчас, подчеркивают российский дипломат, а также близкий к МИДу собеседник, диалог между Россией и США заморожен как на официальном уровне, так и на уровне экспертов. После прихода Трампа, «наверное, можно осторожно прогнозировать какое-то восстановление контактов», сказал российский дипломат. Он в том числе прогнозирует, что российский посол вернется в США после инаугурации Трампа.

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