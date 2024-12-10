Кандидат в канцлеры ФРГ сделал важное уточнение о передаче ракет Taurus Украине 7 10.12.2024, 17:18

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Фридрих Мерц

Фридрих Мерц назвал условие.

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера Германии, сделал важное уточнение относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Как пишет n-tv.de, Мерц заявил, что решение о поставках будет принимать только после консультации с США и европейскими союзниками.

Мерц отметил, что обучение украинских солдат работе с этими ракетами займет не менее четырех месяцев, а за это время к власти придет новый президент США Дональд Трамп.

«И поэтому я выступаю за то, чтобы ответить на эти вопросы вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой», - подчеркнул он.

При этом он добавил, что сомневается, что эти ракеты смогут кардинально изменить ситуацию в войне с Россией.

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