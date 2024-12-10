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США впервые провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности

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  • 10.12.2024, 19:14
  • 2,014
США впервые провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности

Испытания завершились успешно.

США в тестовом режиме пытались перехватить баллистическую ракету средней дальности. Испытания завершились успешно.

Об этом сказано в заявлении Пентагона, сообщает Reuters.

По данным Минобороны США, это первый успешный перехват баллистической ракеты средней дальности, который совершило Агентство противоракетной обороны США. Испытания проходили возле берегов острова Гуам, который находится в западной части Тихого океана.

Как добавили в Пентагоне, такое событие стало важной вехой в развитии обороноспособности острова Гуам.

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