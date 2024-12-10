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Белорусские военные испытали ракету у границы с Украиной

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  • 10.12.2024, 22:58
Белорусские военные испытали ракету у границы с Украиной

На севере Украины была объявлена воздушная тревога.

Белорусские военные 10 декабря провели испытания новой зенитной управляемой ракеты 9М318 для комплекса «Бук-МБ2» у границы с Украиной. Это событие повлекло за собой объявление воздушной тревоги на севере Украины.

Испытания проводились на болоте «Ольманское» и территории бывшего авиационного полигона «Мерлинский» в южной части Беларуси. В этом районе действует новая зона ограничения полетов (до 20 декабря 2024 г.) с запретом полетов на высотах от земли до 20 км.

Особенности ракеты 9М318:

Предназначена для поражения скоростных маневренных аэродинамических целей (например, дронов), тактических ракет, вертолетов и наземных объектов. Является модернизированным элементом системы «Бук-МБ2».

На этой же территории в феврале 2022 года проводились стрельбы в рамках учений «Союзная решительность» с применением «Точки-У».

Эти испытания могут носить как демонстрационный характер, так и являться частью подготовки Беларуси к потенциальному использованию этих ракет в боевых условиях. Подобная активность вызывает озабоченность в Украине, особенно на фоне обострения ситуации на границах.

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