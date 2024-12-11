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Бывший министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой

  • 11.12.2024, 8:51
Бывший министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой
Ким Йон Хен
Фото: Yonhap

Он находится в следственном изоляторе на востоке Сеула по обвинению в мятеже.

Арестованный экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой, сообщило агентство Yonhap.

«Ким Ен Хен попытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула, где он содержится по обвинению в мятеже, связанному с расследованием введения ранее военного положения», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что об этом парламент информировал представитель исправительного учреждения во время парламентских слушаний.

Напомним, президент Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение 3 декабря. Оно действовало в стране несколько часов — его оперативно заблокировал парламент. Министр обороны Ким Ен Хен подал в отставку, 8 декабря его арестовали. Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту, однако в правящей партии полагают, что отставка главы государства неизбежна.

Сам президент Южной Кореи объявлен подозреваемым, ему запрещено выезжать за границу. Ранее в его администрации провели обыски.

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