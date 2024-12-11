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Украинка везла в Беларусь крупную сумму долларов в косметичке

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  • 11.12.2024, 16:00
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Украинка везла в Беларусь крупную сумму долларов в косметичке

На нее завели уголовное дело.

Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Беларуси 32 000 долларов, которые пыталась провезти в страну гражданка Украины. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на ГТК.

Пассажирка и водитель автомобиля Volvo выбрали красный коридор, чтобы задекларировать временный ввоз транспортного средства. Однако в декларации не было информации о перемещаемых наличных средствах. На устный вопрос таможенников украинка заявила о наличии 10 000 долларов, но в ходе досмотра было обнаружено значительно больше: 20 000 лежали в косметичке внутри дорожной сумки, еще 2000 долларов были спрятаны в личных вещах.

Все незадекларированные денежные средства были изъяты. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь (Незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в крупном размере). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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