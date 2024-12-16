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Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России

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  • 16.12.2024, 13:32
Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России

Основные ограничительные меры направлены против теневого флота РФ.

Совет Евросоюза принял 15-й пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за вторжения в Украину, сообщается на сайте Совета ЕС 16 декабря.

«Меры призваны решить проблему обхода санкций ЕС и нацелены на теневой флот Путина и ослабление военно-промышленного комплекса России», — говорится в сообщении.

Под санкции попали 54 физических и 30 юридических лиц. Среди них — военные подразделения, ответственные за нанесение удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, топ-менеджеры энергетических компаний, два высокопоставленных чиновника КНДР.

Кроме того, под санкции российские оборонные предприятия и судоходные компании, связанные с теневым флотом России. В санкционный список попали 52 танкера из третьих стран, которые перевозили российскую нефть. Кроме того, ограничения ввели в отношении 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ из-за поставок России товаров двойного назначения.

Среди прочего, Совет ЕС запретил признавать и исполнять в Евросоюзе решения, которые российские суды вынесли по искам, связанным с компаниями ЕС в России. Кроме того, Евросоюз продлил сроки, в которые европейские компании должны вывести свои инвестиции из России.

Соответствующие правовые акты вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.

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