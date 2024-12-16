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Белорус хотел сделать визу через Instagram, но что-то пошло не так

  • 16.12.2024, 15:05
  • 1,154
Белорус хотел сделать визу через Instagram, но что-то пошло не так

Житель Гродно собирался за границу на заработки.

22-летний житель Гродно собирался сделать визу и поехать за границу на заработки, однако идея белоруса успехом не увенчалась. Он остался не только без визы, но и без денег, сообщает телеграм-канал «102. Неман».

Чтобы решить свой вопрос, парень написал в инстаграм-аккаунт визового агентства Infoviza (название может совпадать с реальной компанией, оказывающей визовую поддержку), и ему предложили перенести всю коммуникацию в мессенджер Telegram, где консультант должен был поделиться деталями оформления, стоимостью и сроками открытия.

«У гродненца полученная информация не вызвала никаких опасений, а положительные отзывы еще больше его убедили. Представитель визового центра попросил заплатить на указанные им реквизиты 1780 белорусских рублей. После пополнения счета молодой человек стал ожидать оформления документов. Но спустя неделю безуспешного ожидания парень понял, что его обманули, и обратился в милицию», — передает «102. Неман».

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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