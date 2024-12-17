Белорусы бурно обсуждают запрет на посещение магазинов и кафе с собаками 24 17.12.2024, 10:50

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Мнения разделились.

С 1 января 2025 года вступают в силу новые положения закона «Об ответственном обращении с животными», которые коснутся множества аспектов жизни владельцев домашних питомцев.

Одним из самых обсуждаемых изменений стало введение запрета на нахождение животных-компаньонов, кроме собак-поводырей, в продовольственных магазинах, кафе и других объектах общепита. Брестчане начали бурно обсуждать эту тему, и их мнения по этому поводу разделились, отмечает BGmedia.

Одни считают, что нельзя допускать присутствие животных в местах, где продаются продукты питания, ведь собаки могут переносить микробы и грязь, а также вызывать аллергию у некоторых людей.

К тому же, как отмечают они, владельцы не всегда могут контролировать поведение своих питомцев, что создает дополнительные неудобства для окружающих.

«Магазины — это не место для животных, даже если они на руках у хозяев. Это же продовольствие, а не место для прогулок с питомцами», — написал один из пользователей.

Однако есть и другая точка зрения. Некоторые брестчане уверены, что нововведение противоречит тенденциям, которые популярны на Западе. Там тема «dog-friendly» — то есть доступности общественных мест для людей с животными — уже давно стала нормой, и многие кафе и магазины приветствуют приходы владельцев собак.

«Это уже стало частью культуры. Если хозяин заботится о своем питомце, следит за его чистотой и не мешает окружающим, почему бы и нет?» — говорят они.

«Эти запреты только ухудшают ситуацию, ведь собаки, оставленные на улице, могут стать причиной агрессии с другими животными или людьми», — заметил один из пользователей.

Кроме того, владельцы собак, которые ответственно относятся к уходу за своими животными, выражают недовольство из-за ограничений.

«У моих питомцев все прививки и обработка, они аккуратные и чистые. Почему моя собака не может пойти со мной в кафе? Продавцы в этих заведениях часто рады моему питомцу больше, чем мне», — пишут они в комментариях.

По их мнению, подобные запреты необоснованны и только создают дополнительные сложности для людей, которые уже давно привыкли к совместным походам с питомцами в общественные места.

Также жители Бреста обсудили и введение обязательства для владельцев собак убирать за своими питомцами. Особенно в местах, не предназначенных для их постоянного нахождения.

Это стало важным дополнением к законам, регулирующим ответственность владельцев домашних животных.

«Это абсолютно логично и необходимо. Многие владельцы не следят за чистотой после своих питомцев, что вызывает неудобства для других», — говорят некоторые горожане.

Также с 1 января 2025 года вступают в силу нормы о чипировании и запрете продавать опасные или требующие особой ответственности породы собак тем, кто не достиг совершеннолетия.

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