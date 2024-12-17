Россиянам устроили неприятный сюрприз перед Новым годом 3 17.12.2024, 11:46

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Цены растут широким фронтом.

Крупные рыбоперерабатывающие компании РФ — «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» — объявили о повышении цен на консервы и пресервы с 16–18 декабря. Уведомления о своем решении они направили ретейлерам. С копиями этих писем ознакомился «Коммерсант».

Так, продукция «Балтийского берега» подорожает на 3–25%. Наиболее сильно вырастут цены на рыбные наборы к пиву, на 20% подорожают мидии в масле и рассоле, рубленый кальмар и паста из морепродуктов. Филе сельди станет дороже на 10%. В уведомлениях других производителей изменение расценок на конкретные товары не приводится.

В «Русском море» причиной повышения цен назвали подорожание тихоокеанского сырья на 16%, а атлантического — на 10%. В «Европроме» отметили, что на 30% и 40% подорожали горбуша и скумбрия. В «Балтийском береге» заявили о дефиците сырья для переработки. Согласно ФГУП «Нацрыбресурс», в 2024 году улов трески составил 316,3 тыс. тонн, опустившись на 15,5% год к году, а добыча лососевых — 235,5 тыс. тонн, что на 13,5% меньше, чем год назад.

Одновременно с этим, по данным «Нацрыбресурс», с начала года до 16 декабря оптовая стоимость тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке выросла на 57,3% (до 135 руб. за 1 кг), а атлантической в северо-западной части страны — на 76,5% (до 203 руб.). Скумбрия на Северо-Западе подорожала на 53,8% (до 300 руб. за 1 кг), тогда как в центре — на 61,5% (до 310 руб. за 1 кг).

В Росрыболовстве заявили, что с начала 2024 года российские рыбаки добыли более 4,6 млн тонн водных биоресурсов. Рыбы и рыбной продукции достаточно как для российского, так и для мировых рынков, подчеркнули в ведомстве, объяснив рост оптовых цен падением курса рубля.

Согласно аналитической компании Nielsen, с декабря 2023-го по конец ноября 2024 года продажи рыбных консервов в рознице в натуральном выражении выросли на 0,3% к предыдущим 12 месяцам. Рыбные спреды и пасты прибавили 6,9%.

Повышение цен на рыбные консервы не скажется на продажах, поскольку эта продукция пользуется повышенным спросом перед Новым годом, отметил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев.

Между тем цены перед Новым годом вырастут широким фронтом: елки подорожают на 20%, красная икра — на 33%, мандарины — на 20–30%, кондитерские изделия — на 20%, а поездки внутри страны обойдутся на 20–25% дороже, чем год назад.

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