Ученые выяснили, что морские животные плавают «хитрым» способом для экономии энергии
- 17.12.2024, 18:00
Они предпочитают находиться на глубине около трех своих тел от поверхности.
Ученые из университетов Суонси и Дикина (оба в Австралии) обнаружили, что морские животные — млекопитающие, птицы и рептилии — плавают на одинаковой относительной глубине во время перемещения и не питаются, чтобы экономить энергию. Результаты научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Команда ученых проводила исследование в шести институтах, расположенных в пяти странах, чтобы изучить глубину плавания морских черепах, пингвинов и китов. Исследования показали, что эти животные предпочитают находиться на глубине около трех тел своих от поверхности — так называемой «сладкой зоне». Такое положение в воде минимизирует образование волн на поверхности и вертикальное пройденное расстояние.
Это открытие позволяет лучше понять, как дикие животные адаптируются к минимизации энергетических затрат во время долгих путешествий. В отличие от полуводных животных, таких как норки, которые часто плавают близко к поверхности, где возникает большое сопротивление из-за волн, морские птицы, млекопитающие и рептилии используют более эффективные методы передвижения при длительных миграциях.
До сих пор было трудно исследовать точные глубины плавания диких животных из-за ограничений в возможностях наблюдения. Новое исследование использовало данные спутникового слежения и видеозаписи с камер, установленных на самих животных. Ученые смогли точно измерить глубины плавания малых пингвинов и головастых морских черепах, а также проанализировать данные о миграциях зеленых черепах, пингвинов и китов.
Результаты показали, что эти животные действительно используют оптимальные глубины, соответствующие предсказаниям физики, чтобы минимизировать усилия при плавании, особенно во время миграций, когда они могут не питаться длительное время.