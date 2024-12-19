Враг обречен: ВСУ показали, как уничтожают солдат КНДР под Курском 1 19.12.2024, 12:06

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Встреча с украинцами для «экзотических» солдат закончилась быстро и бесславно.

Украинские защитники из 22-й отдельной механизированной бригады продолжают наносить потери врагу. В этот раз жертвами ударных беспилотников стали северокорейские военные, которых Россия привлекла к войне против Украины.

Подходящие кадры показала 22 отдельная механизированная бригада. Россия, которая продолжает нести огромные потери на фронте, не гнушается привлечением к войне наемников из других стран, в том числе из КНДР. Однако встреча с украинскими защитниками для этих «экзотических» солдат закончилась быстро и бесславно.

Бойцы 22-й отдельной механизированной бригады сняли уничтожение врага, иронически сравнив видео с клипом к песне группы Rammstein. Точные удары беспилотников и эффективная координация действий превратили боевую операцию в зрелищные кадры, которые демонстрируют преимущество ВСУ.

Ударные беспилотники 1-го механизированного батальона показали свою высокую эффективность по уничтожению живой силы и техники противника. Курская область, которую Россия использует как плацдарм для атак, становится зоной, где оккупанты несут тяжелые потери.

«Операторы ударных БПЛА 1 механизированного батальона 22 отдельная механизированная бригада продолжают уничтожать врагов в Курской области. На этот раз удалось подстрелить экзотические цели», – отметили в пресс-службе.

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