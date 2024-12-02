В Гомельской области запаниковали чиновники 2.12.2024, 11:38

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Боятся повторения «идеологической диверсии».

Райисполкомы рассылают в подведомственные учреждения в Гомельской области указания, связанные с работой экранов в организациях и на предприятиях. Как узнал «Флагшток», идеологи поставили задачу обеспечить работу телевизоров, информационных панелей и других подобных электронных устройств без их подключения к интернету.

Требование перевести экраны в автономный режим может говорить об опасении властей повторения ситуации, когда во вторую годовщину начала полномасштабной войны РФ против Украины, 24 февраля, в минском метро появились бело-красно-белые флаги.

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