В Гомельской области запаниковали чиновники
- 2.12.2024, 11:38
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Боятся повторения «идеологической диверсии».
Райисполкомы рассылают в подведомственные учреждения в Гомельской области указания, связанные с работой экранов в организациях и на предприятиях. Как узнал «Флагшток», идеологи поставили задачу обеспечить работу телевизоров, информационных панелей и других подобных электронных устройств без их подключения к интернету.
Требование перевести экраны в автономный режим может говорить об опасении властей повторения ситуации, когда во вторую годовщину начала полномасштабной войны РФ против Украины, 24 февраля, в минском метро появились бело-красно-белые флаги.