В Беларусь идет похолодание 2.12.2024, 13:44

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Подробный прогноз.

В начале декабря в Беларуси сохранится теплая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Первый месяц зимы начал свой старт с теплой погоды со среднесуточными температурами воздуха, на 3-5 градусов превышающими многолетние значения. Умеренно теплая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя сохранится в республике и в первой половине текущей рабочей недели», - рассказали в Белгидромете.

В четверг в результате поступления более холодного воздуха температурный фон понизится, в осадках начнет преобладать снег. Минимальные температуры воздуха в основном окажутся отрицательными, лишь в ночь на 5 декабря по западу будет отмечаться слабый плюс. Дневные максимумы - от минус 4 до плюс 3 градусов.

«При колебаниях температурного фона местами по стране будут образовываться туманы и слабые гололедные явления. Отдельные участки дорог будут скользкими», - прогнозируют синоптики.

Во вторник, 3 декабря, ночью - преимущественно без осадков, утром и днем местами выпадут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах могут быть туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью - минус 3 - плюс 3, максимальная днем - минус 1 - плюс 4 градуса.

В среду, 4 декабря, на большей части территории страны - осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах - слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит минус 5 - плюс 2, максимальная днем - минус 2 - плюс 4 градуса.

В четверг, 5 декабря, местами по республике ожидается небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ночью и утром местами по западу ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью - от минус 6 по востоку до плюс 2 градусов по западу, максимальная днем - минус 3 - плюс 3.

В пятницу, 6 декабря, местами по стране ожидается небольшой кратковременный снег, мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью - 0 - минус 7, максимальная днем - минус 4 - плюс 3 градуса.

«По предварительному прогнозу, уже в предстоящие выходные в формирование погоды вновь включится Атлантика. Территория республики окажется во власти атмосферных фронтов, за которыми начнет поступать теплый океанический воздух. Погода станет пасмурной, в Беларусь вернется еврозима. Температура воздуха повысится, а осадки опять начнут выпадать в виде мокрого снега и дождя», - рассказали в Белгидромете.

В субботу, 7 декабря, на большей части территории республики - осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). В отдельных районах могут быть слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью - минус 5 - плюс 2, максимальная днем - минус 2 - плюс 4.

В воскресенье, 8 декабря, на большей части территории страны прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах может быть слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит минус 3 - плюс 2, максимальная днем - минус 1 - плюс 5 градусов.

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