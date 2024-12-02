Самый популярный издатель игр окончательно ушел из Беларуси 1 2.12.2024, 14:58

1,816

Кто из мобильных разработчиков остался?

В 2024 году несколько известных мобильных разработчиков приняли решение закрыть компании и уйти из Беларуси (Playtika, Belka Games, Apalon). 14 ноября закончил процесс ликвидации своего юрлица самый популярный (около 4 млрд загрузок) паблишер игр с отечественными корнями SayGames. При этом единственный единорог от мобильного геймдева продолжает работать в Минске, пишет Devby.io. Кто еще остался?

Gismart

Белорусско-британский мобильный разработчик и паблишер.

Головной офис Gismart находится в Лондоне. Команда паблишера работает в Беларуси, Польше (в конце 2022 был официально открыт офис в Варшаве), Украине, Португалии и Великобритании. В 2022 году Gismart открыла несколько корпоративных хабов в Европе и объявила о переходе на формат работы Remote First.

В штате компании более 250 сотрудников, судя по информации на сайте. Раньше основной офис разработки и основная команда работали в Беларуси. Осенью 2021 года в белорусском офисе было около 200 сотрудников.

Сейчас, по всей видимости, большая часть сотрудников работает в Польше. В LinkedIn более 80 сотрудников Gismart указали эту страну в качестве актуальной локации.

Что касается Беларуси, то еще раньше компания заявляла, что в стране осталось около четверти сотрудников (примерно 70 человек).

У Gismart более 30 млн активных пользователей в месяц. В портфеле компании более 60 игр и приложений, общее число загрузок более 1 миллиарда.

Но судя по информации на сайте и профиле в соцсетях, Gismart больше не позиционирует себя как разработчик игр. Компания сфокусировалась на разработке утилит, приложений для здоровья и музыкальных приложениях.

В прошлом году Gismart интегрировала доступ к крупной аудиоплатформе SoundCloud в свое приложение для начинающих и профессиональных диджеев DJ it!

Easybrain

Мобильный разработчик специализируется на головоломках и логических играх. Основатели компании — Петр Скоромный, Матвей Тимошенко и Олег Грушевич.

В начале 2021 года Easybrain купила шведская компания Embracer Group за 640 миллионов долларов. Спустя год после сделки Easybrain оказалась самым прибыльным подразделением в шведском холдинге. Компания заработала на играх более 220 миллионов долларов.

Но на днях шведский холдинг Embracer Group объявил о сделке по продаже Easybrain швейцарскому паблишеру мобильных игр Miniclip за 1,2 миллиарда долларов.

Штаб-квартира Easybrain находится в Лимассоле (Кипр). По-прежнему работает офис разработки в Минске. В компании работает 340 человек, но сколько их них работает в минском офисе, неизвестно.

Часть команды работает на Кипре, часть — в Польше, где компания открыла подразделение еще в 2022 году. Судя по финансовым отчетам, польское юрлицо работает довольно эффективно. За этот год выручка компании выросла в 9 раз и превысила 28 млн злотых (около 7 млн долларов). Чистая прибыль выросла в 7 раз — до 1,4 млн злотых (более 350 тысяч долларов).

В портфолио Easуbrain более 10 игр. Общее число загрузок превысило 2 млрд. Самыми популярными играми, которые обеспечивают основные загрузки, являются, в частности, классическая логическая игра Sudoku.com, раскраска по номерам Pixel Art, логическая головоломка с картинками Nonogram.com, игра-головоломка Jigsaw Puzzles.

«ГеймТек» (Vizor Games)

Один из популярных паблишеров с белорусскими корнями. Директор и сооснователь Vizor Games Сергей Бруй.

В 2019 году в компанию инвестировал один из крупнейших мировых мобильных разработчиков Playrix.

По итогам 2021 года Vizor Games заняла первое место среди мобильных разработчиков с белорусскими корнями по объему выручки (по данным аналитической платформы Sensor Tower).

Головной офис компании находится на Кипре. Также есть подразделения в Литве, Украине и Беларуси. Но сотрудники компании работают в разных странах. В прошлом году число таких стран было 26.

Весной этого года топы Vizor Games решили сменил имя компании в Беларуси — теперь она называется «ГеймТек». Какие были мотивы для переименования, топ-менеджмент команде в Минске не объяснил, рассказывал Devby один из сотрудников компании.

После ребрендинга у «ГеймТек» (Vizor Games) остался прежний собственник. 100% доли «ГеймТек» принадлежит кипрской «Асмина Холдингс Лимитед», основанной осенью 2020 года. Размер уставного фонда — более 5,6 миллиона рублей (более 1,7 миллиона долларов).

В Vizor более 600 сотрудников, примерно половина общего штата работает в Беларуси. Судя по активномму найму, белорусский офис закрывать не планируется. За последний месяц на Rabota.by компания разместила около 30 вакансий для работы в Минске.

Vizor Games также совместно со студией Strikerz создала бесплатный футбольный симулятор UFL, который называют конкурентом известного футбольного симулятора EA Sports FC. В декабре прошлого года разработчики UFL привлекли инвестраунд на 40 миллионов долларов. В числе инвесторов оказался известный португальский футболист Криштиану Роналду.

Awem Games

Геймдев-компания родом из Могилева (основана в 2002 году), разрабатывает игры «три-в-ряд».

В компании работает более 130 человек. Головной офис Awem Games находится на Кипре. В Беларуси у Awem Games было два подразделения — в Минске и Могилеве.

Но еще в 2022 году компания закрыла офис в Минске, сохранив юрлицо и офис в Могилеве. Директор ООО «ЭйДжи Продакшн» (Awem Games) Антон Филимонов тогда объяснял, что прошла обычная поэтапная оптимизация офисных площадей. Сотрудников минского офиса перевели на удаленку.

Основная часть команды Awem Games находится в Беларуси. Компания активно нанимает новых сотрудников.

С момента основания Awem Games выпустила более 30 игр. Ключевой продукт компании — Cradle of Empires (казуальная игра, в которой пользователь должен собирать сокровища).

Swag Masha

Международный разработчик мобильных игр в жанре Lifestyle. Компания была основана в 2018 году. В 2019 году разработчика купила My. Games (бывшее игровое подразделение VK).

По итогам 2020 года игра Love Sick: Interactive Stories, разработанная Swag Masha, оказалась в топ-5 крупнейших проектов My.Games. На тот момент проект приносил ежемесячно более 2,6 миллиона долларов выручки.

Головной офис компании находится в Амстердаме. Также есть офисы в Лос-Анджелесе и Минске. В команде Swag Masha более 100 сотрудников, из них примерно половина работает в Беларуси.

Mamboo Games

Издатель и разработчик игр. В настоящее время компания сосредоточена на жанре гибридно-казуальных игр.

Компания была создана в 2020 году. Официально юрлицо было зарегистрировано в феврале. В октябре 2020 года в Mamboo Games инвестировал My. Games (бывшее игровое подразделение VK). Подразделение приобрело миноритарную долю мобильного разработчика.

Через год My. Games стал владельцем контрольного пакета акций Mamboo Games. А в сентябре 2022 года стало известно, что VK заплатил за разработчика мобильных игр с белорусскими корнями 4 млн долларов.

Головной офис Mamboo Games на данный момент находится в ОАЭ. Юрлицо в Беларуси также продолжает функционировать.

В команде Mamboo Games более 40 специалистов. Судя про LinkedIn, сотрудники компании рабоют из нескольких стран — Беларусь, Польша, ОАЭ, Сербия, Германия, Литва.

Melsoft Games

Студия разрабатывает казуальные мобильные игры. Melsoft Games (ранее называлась Melesta Games) основал Алексей Мелешкевич в 2007 году. В 2015 году издателем игр Melsoft Games и ее владельцем стал Wargaming. В студии поменялся топ-менеджмент, а штат в Минске вырос до почти 250 человек.

В конце 2020 года стало известно, что Wargaming продал Melsoft Games израильской компании Moon Active. Медиа оценивали сделку в сотни миллионов долларов.

В августе прошлого года аналитическая платформа AppMagic сообщила, что общие расходы пользователей на мобильные игры Melsoft Games за все время работы компании достигли отметки в миллиард долларов. Почти вся сумма была распределена между двумя основными проектами Family Island (игроки оставили на игре 70%) и My Cafe (28%). На остальные проекты игроки потратили всего 2% от миллиарда долларов.

В компании работает более 140 человек. На сегодня Melsoft Games позиционирует себя как разработчик казуальных игр с офисами в Тель-Авиве и Литве. Юрлицо в Вильнюсе (MA Lithuania) входит в число крупнейших налогоплательщиков среди ИТ-компаний с белорусскими корнями.

Но белорусское юрлицо «Мелсофт» также продолжает работать. По крайней мере в едином госрегистре оно фигурирует как действующее. Сколько по факту человек работает в Беларуси, неизвестно. В LinkedIn более 30 сотрудников компании указали Беларусь в качестве актуальной локации.

BP Mobile (AIBY Group)

Фокусируется на бизнес- и лайфстайл-проектах. Является разработчиком популярных в мире продуктов iScanner (многофункциональное AI-приложение для сканирования документов в PDF, JPG и TXT форматах) и Smart Cleaner (приложение очистки памяти iPhone и улучшения его производительности). Оба приложения входили в подборку лучших в AppStore.

Основателем BP Mobile является Сергей Алисеенко. В 2020 году объединил свои проекты в AIBY Group. Это американская компания, которая занимается разработкой и продвижением мобильных приложений с искусственным интеллектом.

По итогам 2021 года BP Mobile вошла в топ-5 мобильных разработчиков с белорусскими корнями по объему выручки (по данным аналитической платформы Sensor Tower). Общее число загрузок приложений на сегодня превышает 0,5 млрд.

У AIBY Group есть подразделения в США, Великобритании, на Кипре, в Польше, Беларуси, Украине, ОАЭ. Непосредственно в команде BP Mobile работает 250 человек.

FreePlay

Разработчик гиперказуальных игр. Студия основана в 2020 году. Вместе с BPMobile является частью американской AIBY Group.

Игры FreePlay в разное время становились самыми популярными в США и мире. По итогам 2021 года FreePlay вошла в топ-3 самых популярных паблишеров с офисом в Беларуси.

В марте этого года FreePlay сообщила, что общие загрузки игр превысили 1,5 млрд. Треть от общего объема загрузок игры собрали за последний год.

Генеральный директор FreePlay Евгений Сидоров весной этого года заявил, что компания собирается сместить фокус с гиперказуальных игр на гибридные казуальные и казуальные игры.

Офисы FreePlay есть в США, Украине, Беларуси, на Кипре. В компании работает более 100 человек.

Lingvanex

Переводчик на нейронных сетях. Поддерживает более 110 языков, позволяет переводить текст, голос, изображения, веб-сайты, документы и телефонные звонки.

Стартап был основан в 2019 году. Основатель стартапа — инженер-программист из Новополоцка Алексей Рудак.

Осенью 2023 году Lingvanex стал встроенным переводчиком страниц на 45+ языках в браузере Opera для Android. Также стартап рассматривал возможность интегрироваться с другими браузерами.

В команде более 40 человек. Клиентская база насчитывает около 200 компаний, из которых около 30 — крупные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com