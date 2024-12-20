Тайланд изменил порядок получения визы для белорусов
- 20.12.2024, 13:28
Нововведения вступят в силу с новго года.
С нового года существенно изменится порядок получения тайской визы — вместо обычных визовых наклеек вводится получение e-visa, сообщил телеграм-канал о путешествиях «Собирай рюкзак».
Подача на визу по старым правилам в почетном консульстве Таиланда в Минске закончилась 19 декабря, а в визовом центре в Москве — с 23 декабря, говорится на сайте диппредставительства.
С 1 января 2025 все желающие получить тайскую визу, которая позволяет находиться в стране до 60 дней с возможностью продления еще на 30, будут запрашивать электронное разрешение на въезд онлайн. Нововведение относится и к белорусам.
По информации посольства Таиланда в Москве:
• Подача документов на e-visa по всем типам и целям пребывания будет происходить через портал thaievisa.go.th. Пока изменений на сайте нет, беларусам запросить e-visa невозможно, отмечает «Собирай рюкзак».
• В процессе заполнения анкеты нужно будет загрузить все документы
• Сохраняются требования к переводу на английский и нотариальному заверению всех бумаг, которые подавались ранее в консульство по старой схеме.
• Срок рассмотрения заявки составит 14 рабочих дней, после чего заявитель получит подтверждение на e-mail (его нужно будет распечатать и предъявить при посадке на рейс и на паспортном контроле по прилёте в Таиланд).
• Сотрудники консульства имеют право запросить дополнительные документы и/или вызвать на интервью в случае необходимости.
Также посольство Таиланда в Москве отмечает, что оплата консульского сбора онлайн будет недоступна. Его нужно будет оплатить наличными в посольстве в течение 14 дней после подачи заявки.
«Предположительно данное требование не будет распространяться на белорусов. А онлайн оплата будет недоступна только для россиян ввиду того, что у них не работают карты для платежей на иностранных сайтах», — пишет «Собирай рюкзак».
Также останется возможность получить визу по прилету в Таиланд. Но только для тех, кто планирует пребывание не более 15 дней.