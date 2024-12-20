В Магдебурге авто въехало в толпу на рождественской ярмарке 20.12.2024, 22:21

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(Обновляется) Есть много погибших и раненых.

Два авто въехали в толпу на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург. Об этом пишет «24 Канал» со ссылкой на издание Focus.

По некоторым данным, известно об 11 погибших и более 60 раненых. Инцидент квалифицируют как теракт. Однако различные медиа пишут о разном количестве пострадавших. В частности, по другой информации, есть 20 пострадавших.

Официальных данных относительно этого пока нет.

На видео с места событий можно увидеть, что авто, не снижая скорости, просто влетело в толпу людей.

Очевидец рассказал, что рождественская ярмарка была заполнена машинами скорой помощи и парамедиками.

Магдебургская рождественская ярмарка расположена на Старом рынке, непосредственно возле ратуши возле Эльбы. Вблизи рождественской ярмарки есть большой торговый центр.

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