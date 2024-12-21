Массированная атака дронов: в России закрыли ряд аэропортов
- 21.12.2024, 10:35
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В нескольких регионах ввели план «Ковер».
В России ограничили работу нескольких аэропортов утром 21 декабря. Россияне заявили об угрозе дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Так, утром Росавиация заявила, что ввела временные ограничения ввели на работу аэропорта «Казань» в Татарстане.
Также власти российской Удмуртии сообщили, что закрыли аэропорт в городе Ижевск. Там ввели план «Ковер». Его объявляют в случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.
Отметим, что утром в сети появились видео попадания дрона в элитный жилой комплекс в Казани. Беспилотник врезался в многоэтажный дом.
При этом в сети пишут, что причиной «прилета» была работа российской РЭБ.
Стоит добавить, что сегодня громко было не только в Казани, но и в Сочи. Россияне пожаловались на громкие взрывы в Сочи в ночь на 21 декабря.