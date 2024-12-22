Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель
- 22.12.2024, 10:34
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Пилоты успели катапультироваться, их уже нашли во время спасательной операции.
Двое пилотов ВМС США подверглись атаке над Красным морем из-за инцидента, вероятно, связанного с «дружественным огнем», пишет Associated Press со ссылкой на американских военных.
Это стало одним из самых серьезных случаев угрозы для военных США за последний год на фоне обстрелов целей йеменских повстанцев-хуситов.
Оба пилота успешно катапультировались и были найдены живыми, хотя один получил незначительные травмы. Инцидент подчеркивает опасность Красного моря, где продолжаются атаки на судоходство со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, несмотря на патрулирование региона военными коалициями США и Европы.
Сбитый самолет F/A-18 Super Hornet принадлежал 11-й эскадрилье истребителей с базы Oceana, штат Вирджиния. Инцидент произошел после взлета самолета с авианосца USS Harry S. Truman, который действует в составе ударной группы в этом регионе. Центральное командование США признало, что ракетный крейсер USS Gettysburg случайно атаковал истребитель, но не объяснило, как это стало возможным при наличии радиосвязи и радаров в группе.
Ранее военные корабли и самолеты США сбили несколько беспилотников и ракет, запущенных хуситами, что требовало быстрого реагирования из-за ограниченного времени на принятие решений. С момента прибытия USS Harry S. Truman США усилили авиаудары по повстанцам, а их присутствие в регионе провоцирует дальнейшие атаки.
В выходные США нанесли авиаудары по йеменской столице Сане и окрестностям Ходейды, которые удерживаются хуситами с 2014 года. Хуситы заявляют, что их атаки на корабли, в частности связанные с Израилем, США или Великобританией, направлены на прекращение израильской кампании в Газе. Однако большинство атакованных судов не имеют прямой связи с конфликтом.
Ракетные и беспилотные удары хуситов также все чаще направлены на Израиль, провоцируя ответные авиаудары со стороны израильских военных.