Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель 22.12.2024, 10:34

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Пилоты успели катапультироваться, их уже нашли во время спасательной операции.

Двое пилотов ВМС США подверглись атаке над Красным морем из-за инцидента, вероятно, связанного с «дружественным огнем», пишет Associated Press со ссылкой на американских военных.

Это стало одним из самых серьезных случаев угрозы для военных США за последний год на фоне обстрелов целей йеменских повстанцев-хуситов.

Оба пилота успешно катапультировались и были найдены живыми, хотя один получил незначительные травмы. Инцидент подчеркивает опасность Красного моря, где продолжаются атаки на судоходство со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, несмотря на патрулирование региона военными коалициями США и Европы.

Сбитый самолет F/A-18 Super Hornet принадлежал 11-й эскадрилье истребителей с базы Oceana, штат Вирджиния. Инцидент произошел после взлета самолета с авианосца USS Harry S. Truman, который действует в составе ударной группы в этом регионе. Центральное командование США признало, что ракетный крейсер USS Gettysburg случайно атаковал истребитель, но не объяснило, как это стало возможным при наличии радиосвязи и радаров в группе.

Ранее военные корабли и самолеты США сбили несколько беспилотников и ракет, запущенных хуситами, что требовало быстрого реагирования из-за ограниченного времени на принятие решений. С момента прибытия USS Harry S. Truman США усилили авиаудары по повстанцам, а их присутствие в регионе провоцирует дальнейшие атаки.

В выходные США нанесли авиаудары по йеменской столице Сане и окрестностям Ходейды, которые удерживаются хуситами с 2014 года. Хуситы заявляют, что их атаки на корабли, в частности связанные с Израилем, США или Великобританией, направлены на прекращение израильской кампании в Газе. Однако большинство атакованных судов не имеют прямой связи с конфликтом.

Ракетные и беспилотные удары хуситов также все чаще направлены на Израиль, провоцируя ответные авиаудары со стороны израильских военных.

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