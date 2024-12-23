Suzuki создали оригинальный и недорогой кроссовер для рыбалки 4 23.12.2024, 10:19

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Автомобиль получил багажник для рыболовных снастей и внедорожную резину.

У Suzuki Fronx 2025 появилась оригинальная модификация Sea Bass Night Game. Ее презентуют в январе на автошоу в Токио, сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.

Новый Suzuki Fronx Sea Bass Night Game был создан для любителей ночной рыбалки. Дело в том, что рыбаки из японских прибрежных городов любят ловить сибаса, который активен ночью.

Кроссовер Suzuki Fronx получил внедорожный обвес и дуги. Его оснастили дополнительной диодной оптикой и багажником для рыболовных снастей на крыше. Кроме того, установили большие внедорожные шины Yokohama Geolandar X-AT.

Suzuki Fronx Sea Bass Night Game также отличается особым черно-салатовым окрасом. К тому же, отдельные части кузова получили специальное защитное покрытие.

Силовой агрегат Suzuki Fronx остался стандартным. В Японии компактный купе-кроссовер доступен исключительно с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л. с., который дополнили 48-вольтовой «мягкой» гибридной установкой. Модель является довольно дешевой — стоит от 2,54 млн иен ($16 200).

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