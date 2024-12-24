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The Economist: Украина разрабатывает ракету, способную бить по Москве

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  • 24.12.2024, 14:04
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The Economist: Украина разрабатывает ракету, способную бить по Москве

Она будет в сотни раз дешевле западных аналогов.

Украинские разработчики ракеты «Трембита» заявили, что ее базовая дальность достигает уже 200 километров, что позволяет достигать стратегических целей в РФ. Однако для достижения Москвы в Украине разрабатывается более мощная модель, пишет The Economist со ссылкой на украинских военных, знакомых с этим вопросом.

Как отмечается, «Трембита» в базовой комплектации способна развивать скорость до 400 км/ч и имеет дальность полета 200 км. Однако для достижения Москвы в Украине разрабатывается более мощная модель.

Еще в прошлом году разработчики заявляли, что дальность поражения «Трембиты» составляет 140 километров.

Двигатель ракеты — это «современный римейк» реактивного импульсного двигателя стоимостью 200 долларов, который впервые был использован в немецкой бомбе V-1 в 1944 году. Труба двигателя — черновой вариант. Под ней висит более стильный серый прямоугольный корпус, скрывающий систему наведения и боеголовку ракеты.

Разработка «Трембиты» длится полтора года. Серийное производство намечено на период после окончательных полевых испытаний.

По данным издания, требуется не менее года для производства ракет в количестве, диапазоне и возможностях, которые могли бы серьезно угрожать России.

Пока правительство Украины поддерживает производство любой ракеты, которая показала, что может летать. Частным производителям предлагается прибыль в 25%, как и производителям беспилотников. Однако сложной задачей является масштабирование промышленного производства — привлечение капитала, закупка чувствительного оборудования из-за рубежа и обеспечение безопасности.

Ранее разработчики отмечали, что «Трембита» будет в сотни раз дешевле западных аналогов. По словам инженеров, ракету можно использовать как приманку для войск ПВО России, а из-за низкой цены ее сбыт «будет невыгодным» с экономической точки зрения.

Разработкой ракеты занимаются инженеры волонтерского конструкторского бюро PARS совместно с волонтерами общественной организации «Отпор».

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