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Албанская оппозиция блокировала движение в Тиране

  • 24.12.2024, 20:39
Албанская оппозиция блокировала движение в Тиране

Протестующие требовали отставки правительства.

Члены главной оппозиционной партии Албании в понедельник заблокировали главные перекрестки столицы Тираны, призывая к созданию технократического временного кабинета накануне парламентских выборов в следующем году.

Об этом сообщило агентство АР.

Во время первого митинга после освобождения своего лидера из-под домашнего ареста активисты, связанные с правоцентристской Демократической партией, несмотря на холод и дождь, заблокировали движение на пяти главных перекрестках Тираны.

Протестующие обвиняют левое правительство премьер-министра Эди Рамы в коррупции, манипулировании выборами и узурпации судебной власти.

Сотни полицейских были развернуты для защиты правительственных зданий и обеспечения свободного движения на улицах Тираны. Через 90 минут власти начали оттеснять протестующих от перекрестков, что повысило напряжение и привело к некоторым столкновениям.

Лидер Демократической партии, 80-летний Сали Бериша, был освобожден в прошлом месяце из-под домашнего ареста, наложенного после того, как он нарушил постановление суда. Беришу обвиняют в коррупции.

Ранее в этом году Демократическая партия и ее сторонники из оппозиционной коалиции провели акции протеста против арестов Бериши и бывшего президента Илира Меты по отдельным делам о коррупции, заявив, что обвинения являются политически мотивированными.

Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали оппозицию возобновить диалог с правительством, заявив, что насилие не поможет стране интегрироваться в ЕС.

Парламентские выборы в Албании состоятся 11 мая, когда избиратели, проживающие за рубежом, впервые смогут проголосовать из-за рубежа.

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