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Зеленский поздравил еврейскую общину с Ханукой

  • 25.12.2024, 21:36
  • 2,058
Зеленский поздравил еврейскую общину с Ханукой

В честь праздника в Киеве установили самую большую в Европе ханукию.

Со среды, 25 декабря, евреи по всему миру начинают праздновать Хануку. С праздником еврейскую общину поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня и Рождество, и начало Хануки. Это очень хорошо, что в Украине мы можем с уважением друг к другу отмечать такие праздники, общаться, вместе жить и желать разным людям одной победы — победы света над тьмой», — написал он в Telegram.

Президент Украины отметил, что 25 декабря вместе с раввинами Украины зажег ханукальные свечи. По словам Зеленского, именно эту ханукальную менору ему подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре 2023 года.

«Новости.LIVE» пишет, что в Киеве на Майдане Независимости в честь праздника установили самую большую в Европе ханукию. Издание опубликовало соответствующие фото.

Ханука — это еврейсий праздник, посвященный восстановлению Иерусалима и дальнейшему повторному освящению Второго Храма в начале восстания Маккавеев против империи Селевкидов во II веке до н.э.

Ханука отмечается в течение восьми ночей и дней, начиная с 25-го дня месяца Кислева по еврейскому календарю, который может произойти в любое время с конца ноября до конца декабря по григорианскому календарю.

В этом году Ханука длится с 25 декабря по 2 января.

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