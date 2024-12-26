Таиланд станет партнером БРИКС 26.12.2024, 18:02

В организацию страну позвала Россия.

Таиланд принял приглашение России стать страной-партнером БРИКС. Об этом заявил спикер МИД Таиланда Джираю Хунсуб, сообщает Bangkok Post.

По его словам, 31 октября Таиланд получил от России, председателя БРИКС в 2024 году, официальное приглашение стать страной-партнером БРИКС. А уже 24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение.

«В тот же день министр иностранных дел Таиланда направил письмо министру иностранных дел России, в котором было дано согласие Таиланду присоединиться к БРИКС как страна-партнер», - заявили в МИД Таиланда.

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