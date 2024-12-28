закрыть
28 декабря 2024, суббота, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России запретили звонки через IP-телефонию

13
  • 28.12.2024, 13:53
  • 6,108
В России запретили звонки через IP-телефонию

Ограничение ввели по требованию ФСБ.

Правительство России запретило звонки с IP-телефонии. Это значит, что теперь через интернет нельзя будет совершать звонки на мобильные и стационарные телефоны, что должно помочь в борьбе с мошенниками, считают власти, сообщает The Moscow Times.

«Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Из него исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с абонентом по телефонной или мобильной сети связи», — отмечается на сайте правительства.

Такую технологию обычно применяют телефонные аферисты, так как метод позволяет подменять номера, пояснили в кабмине. Там добавили, что эта мера «никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи».

Ограничение было введено после того, как в июле ФСБ потребовала этого от российских операторов связи. В спецслужбе тогда заявили, что необходимо запретить абонентам использовать VoIP-аккаунты, преобразующие стандартный телефонный сигнал в цифровой поток для передачи через интернет, а цифровой поток — в аналоговый сигнал.

На этой неделе также стало известно, что власти РФ собираются ввести ограничения на звонки в мессенджерах якобы для борьбы с мошенничеством. Два источника в компаниях-операторах и один собеседник на телеком-рынке рассказали «Коммерсанту», что Минцифры и Роскомнадзор рассматривают два сценария: блокировку голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.

Ранее в Госдуме допустили блокировку мессенджера WhatsApp. В качестве предлога называют его отказ от сотрудничества с российскими правоохранительными органами. Зампред думского комитета по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что через WhatsApp активно действуют «экстремистские и террористические организации».

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип