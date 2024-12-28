В России запретили звонки через IP-телефонию

В России запретили звонки через IP-телефонию13
- 28.12.2024, 13:53
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Ограничение ввели по требованию ФСБ.
Правительство России запретило звонки с IP-телефонии. Это значит, что теперь через интернет нельзя будет совершать звонки на мобильные и стационарные телефоны, что должно помочь в борьбе с мошенниками, считают власти, сообщает The Moscow Times.
«Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Из него исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с абонентом по телефонной или мобильной сети связи», — отмечается на сайте правительства.
Такую технологию обычно применяют телефонные аферисты, так как метод позволяет подменять номера, пояснили в кабмине. Там добавили, что эта мера «никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи».
Ограничение было введено после того, как в июле ФСБ потребовала этого от российских операторов связи. В спецслужбе тогда заявили, что необходимо запретить абонентам использовать VoIP-аккаунты, преобразующие стандартный телефонный сигнал в цифровой поток для передачи через интернет, а цифровой поток — в аналоговый сигнал.
На этой неделе также стало известно, что власти РФ собираются ввести ограничения на звонки в мессенджерах якобы для борьбы с мошенничеством. Два источника в компаниях-операторах и один собеседник на телеком-рынке рассказали «Коммерсанту», что Минцифры и Роскомнадзор рассматривают два сценария: блокировку голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.
Ранее в Госдуме допустили блокировку мессенджера WhatsApp. В качестве предлога называют его отказ от сотрудничества с российскими правоохранительными органами. Зампред думского комитета по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что через WhatsApp активно действуют «экстремистские и террористические организации».