В России запретили звонки через IP-телефонию 13 28.12.2024, 13:53

6,108

Ограничение ввели по требованию ФСБ.

Правительство России запретило звонки с IP-телефонии. Это значит, что теперь через интернет нельзя будет совершать звонки на мобильные и стационарные телефоны, что должно помочь в борьбе с мошенниками, считают власти, сообщает The Moscow Times.

«Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Из него исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с абонентом по телефонной или мобильной сети связи», — отмечается на сайте правительства.

Такую технологию обычно применяют телефонные аферисты, так как метод позволяет подменять номера, пояснили в кабмине. Там добавили, что эта мера «никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи».

Ограничение было введено после того, как в июле ФСБ потребовала этого от российских операторов связи. В спецслужбе тогда заявили, что необходимо запретить абонентам использовать VoIP-аккаунты, преобразующие стандартный телефонный сигнал в цифровой поток для передачи через интернет, а цифровой поток — в аналоговый сигнал.

На этой неделе также стало известно, что власти РФ собираются ввести ограничения на звонки в мессенджерах якобы для борьбы с мошенничеством. Два источника в компаниях-операторах и один собеседник на телеком-рынке рассказали «Коммерсанту», что Минцифры и Роскомнадзор рассматривают два сценария: блокировку голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.

Ранее в Госдуме допустили блокировку мессенджера WhatsApp. В качестве предлога называют его отказ от сотрудничества с российскими правоохранительными органами. Зампред думского комитета по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что через WhatsApp активно действуют «экстремистские и террористические организации».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com