В Минске зимой проложат 14 лыжных трасс 3 4.12.2024, 21:19

В Зеленом Луге для любителей покататься выделили сразу три участка.

Директор Минского городского учебно-методического центра физического воспитания населения Ирина Ольховская рассказала, сколько лыжных трасс, ледовых катков и хоккейных коробок обустроят в столице зимой.

В Беларуси очень ждут минусовую температуру. Без мороза план по проведению зимнего оздоровительного сезона под угрозой срыва.

В городе запланировано обустроить 28 ледовых катков и 33 хоккейные коробки, а также проложить 14 лыжных трасс. Обещают также подготовить два склона для горных лыж и сноуборда, а еще будет 39 горок для катания на тюбингах и санях.

Позаботились столичные власти и о прокате инвентаря – таких пунктов организуют под сотню. К слову, к зимнему сезону в Минске подготовили свыше 5,8 тыс. пар коньков.

По словам Ирины Ольховской, в этом году собираются продолжить практику использования искусственного снега для создания лыжных трасс. Их обустроят во всех столичных районах.

Главная лыжня по традиции будет в Веснянке около комплекса полей футбольного клуба «Минск».

Сразу две трассы появятся в Советском районе столицы: в парке Дружбы народов и микрорайоне Зеленый Луг. А в Первомайском – и вовсе три: две в том же Зеленом Луге, еще одна – в Севастопольском парке.

Во Фрунзенском районе традиционно проложат лыжню в лесопарковой зоне «Медвежино», а в Октябрьском – в парке «Курасовщина».

Любители спорта из Московского района смогут покататься в яблоневом саду вдоль улицы Рафиева и парке имени Павлова.

В Заводском районе лыжная трасса появится в парке имени 900-летия Минска, в Ленинском – в Лошицком усадебно-парковом комплексе и зоне отдыха «Сад Гошкевича».

В Партизанском районе лыжню подготовят в микрорайоне Дражня.

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