Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $100 тысяч 4 5.12.2024, 10:19

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Новый рекорд установлен через несколько часов после заявления Трампа.

Стоимость биткоина достигла исторического максимума, поднявшись выше $100 тыс. Согласно данным биржи Binance, эту отметку криптовалюта перешагнула в 5:39 по московскому времени, продемонстрировав рост на 4,29%. Актив продолжил расти и к 9:15 достиг $102 212.

Биткоин начал быстро прибавлять в цене после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В день выборов, когда подсчет голосов показал преимущество республиканца, криптовалюта выросла с $68 тыс. до $74 тыс. и продолжила дорожать. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал сделать США «криптостолицей планеты» и накопить запас биткоинов. «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — говорил Трамп. На фоне его заявлений биткоин вырос в цене на 40%, а с начала года — более чем вдвое.

Новый рекорд биткоин поставил через несколько часов после того, как Трамп объявил, что намерен назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC, главный биржевой регулятор США) криптоэнтузиаста Пола Аткинса. Он уже был на посту председателя SEC в период правления Джорджа Буша-младшего, а после основал консалтинговую компанию. Однако, по словам источника отраслевого издания CoimDesk, Аткинсон может отказаться от предложенной должности, поскольку ему неинтересно занимать преобразованием SEC.

Текущий рост биткоина — исключительная заслуга Трампа, который поддерживает отрасль, однако криптовалюта также, по-видимому, была недооценена, говорит аналитик рынка ATFX Global в Сиднее Ник Твидейл. Политика Трампа усиливает шансы на то, что другие государства начнут покупать биткоины, «пытаясь опередить США», отмечает главный инвестиционный директор компании по управлению криптовалютными активами Astronaut Capital Мэттью Дибб. На фоне повышения стоимости биткоина также стали расти акции компаний, занимающихся майнингом и торговлей криптовалютой.

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