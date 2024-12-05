ГУР парализовало работу российского «Газпромбанка»
- 5.12.2024, 11:57
Он входит в тройку крупнейших банков России.
Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную кибератаку на системы российского подсанкционного Газпромбанка, который входит в тройку крупнейших банков России.
Об этом NV сообщил источник в спецслужбах.
В результате мощной DDOS-атаки клиенты Газпромбанка потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильному кабинету пользователя банка. По словам собеседника реакции, сотни тысяч россиян не смогли осуществить переводы средств и онлайн-расчеты из-за неработающих приложений Газпромбанка. К тому же, их панические комментарии в соцсетях и жалобы на страницах банка подтверждают успех проведенной кибероперации.
Как сообщил источник NV, атака также заблокировала работу терминалов Газпромбанка по всей РФ. В частности, в общественном транспорте Томска и Воронежа перестали работать терминалы оплаты за проезд. Из-за паралича работы терминалов Газпромбанка Самарская филармония продавала билеты только за наличные и только в кассах: онлайн-покупка и оплата картами была невозможна.
Российские СМИ подтвердили факт DDOS-атаки на сайт Газпромбанка, который вообще перестал открываться на территории Франции и Германии. Также не запускалось мобильное приложение банка.
Отметим, что Газпромбанк — один из крупнейших банков России. Клиентами учреждения являются около 3 млн физических и около 45 тыс. юридических лиц. 21 ноября 2024 года Минфин США наложил на Газпромбанк санкции.