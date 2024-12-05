ГУР парализовало работу российского «Газпромбанка» 5.12.2024, 11:57

Он входит в тройку крупнейших банков России.

Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную кибератаку на системы российского подсанкционного Газпромбанка, который входит в тройку крупнейших банков России.

Об этом NV сообщил источник в спецслужбах.

В результате мощной DDOS-атаки клиенты Газпромбанка потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильному кабинету пользователя банка. По словам собеседника реакции, сотни тысяч россиян не смогли осуществить переводы средств и онлайн-расчеты из-за неработающих приложений Газпромбанка. К тому же, их панические комментарии в соцсетях и жалобы на страницах банка подтверждают успех проведенной кибероперации.

Как сообщил источник NV, атака также заблокировала работу терминалов Газпромбанка по всей РФ. В частности, в общественном транспорте Томска и Воронежа перестали работать терминалы оплаты за проезд. Из-за паралича работы терминалов Газпромбанка Самарская филармония продавала билеты только за наличные и только в кассах: онлайн-покупка и оплата картами была невозможна.

Российские СМИ подтвердили факт DDOS-атаки на сайт Газпромбанка, который вообще перестал открываться на территории Франции и Германии. Также не запускалось мобильное приложение банка.

Отметим, что Газпромбанк — один из крупнейших банков России. Клиентами учреждения являются около 3 млн физических и около 45 тыс. юридических лиц. 21 ноября 2024 года Минфин США наложил на Газпромбанк санкции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com