закрыть
5 декабря 2024, четверг, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия отправила солдат на войну прямо из больницы в наручниках

5
  • 5.12.2024, 12:53
  • 4,194
Россия отправила солдат на войну прямо из больницы в наручниках

Оставшихся записали в «отказники».

В российском Краснодарском крае военных, нуждающихся в лечении, отправили в так называемую зону «СВО» в наручниках из части. Как утверждают их родственники, оставшихся записали в «отказники».

Часть оккупантов, которые обращались за помощью в видеообращении, уже отправили на войну в Украину, передает «Обозреватель».

«Пацаны, давайте я уехал. Я надеюсь с вами такого не будет. Просто тупо из-за произвола», – говорит один из военных преступников РФ на видео.

«Судя по кадрам, мужчин забирали из части в наручниках. Военные утверждают, что до такой степени офицеры прибегли после их отказа отправляться в зону СВО и требований завершить лечение, которое им было назначено ранее», – говорится в российском Telegram канале.

Известно, что оставшихся записали в «отказники», им запрещают выходить на улицу, пользоваться телефонами и угрожают не допустить на военно-врачебную комиссию, которая им необходима

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский
Нервный тик в Кремле
Нервный тик в Кремле Эль Мюрид