Россия отправила солдат на войну прямо из больницы в наручниках

Россия отправила солдат на войну прямо из больницы в наручниках5
- 5.12.2024, 12:53
- 4,194
Оставшихся записали в «отказники».
В российском Краснодарском крае военных, нуждающихся в лечении, отправили в так называемую зону «СВО» в наручниках из части. Как утверждают их родственники, оставшихся записали в «отказники».
Часть оккупантов, которые обращались за помощью в видеообращении, уже отправили на войну в Украину, передает «Обозреватель».
«Пацаны, давайте я уехал. Я надеюсь с вами такого не будет. Просто тупо из-за произвола», – говорит один из военных преступников РФ на видео.
«Судя по кадрам, мужчин забирали из части в наручниках. Военные утверждают, что до такой степени офицеры прибегли после их отказа отправляться в зону СВО и требований завершить лечение, которое им было назначено ранее», – говорится в российском Telegram канале.
Известно, что оставшихся записали в «отказники», им запрещают выходить на улицу, пользоваться телефонами и угрожают не допустить на военно-врачебную комиссию, которая им необходима