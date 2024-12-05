В большинстве британских пабов стали наливать безалкогольное пиво 2 5.12.2024, 19:12

44% британцев в возрасте от 18 до 24 лет употребляют альтернативный алкоголь.

В 86% традиционных британских пабов теперь подают безалкогольное и слабоалкогольное пиво, пишет Sky News.

Исследование, проведенное международной аналитической компанией YouGov для британского производителя пива и алкогольных напитков Portman Group, показало, что сейчас 44% британцев в возрасте от 18 до 24 лет периодически или регулярно употребляют альтернативный алкоголь, тогда как в 2022 году этот показатель был на уровне 31%. Яркой иллюстрацией тренда стал и тот факт, что по итогам уходящего года в пивных заведениях Британии ожидают продать 140 миллионов пинт безалкогольного или слабоалкогольного пива, а это на 12% больше, чем в 2023 году. В 8% пабов, кроме бутылочного, предлагают и свежее разливное безалкогольное пиво, тогда как в 2019 году такое предложение было только у 2% пабов.

Представители BBPA считают, что продажи альтернативного пива могут быть еще выше, если привести принятые в Великобритании пороговые значения градусов для напитков с маркировкой «без алкоголя» и «с низким содержанием алкоголя» в соответствие с уровнем других стран. Например, если в Великобритании продукция должна иметь градус не выше 0,05% ABV, чтобы называться безалкогольной, то в других странах число оборотов может составлять 0,5% ABV. «Мы готовы поддержать правительство в принятии необходимых мер, чтобы привести наши дескрипторы «без» и «с низким содержанием алкоголя» в соответствие с другими рынками. Этот важный шаг позволит безалкогольному пиву продолжать процветать, принесет пользу потребителю и позволит пабу оставаться домом вдали от дома», — заявила исполнительный директор BBPA Эмма Маккларкин.

По данным Allied Market Research, на которые ранее ссылался The Drinks Bisiness, рынок безалкогольного пива в мире будет расти до 2034 года. По мнению аналитиков, в ближайшее время все ключевые игроки будут вводить новые продукты в свою линейку, чтобы обеспечить лояльность потребителей и соответствовать меняющимся трендам.

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