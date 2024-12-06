Как восстановить функции печени и улучшить ее работу 6.12.2024, 15:36

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Эксперт назвала незаменимые продукты.

Диетолог и нутрициолог Марина Макиша рассказала, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы поддержать здоровье печени и помочь её клеткам восстанавливаться. Регулярное употребление определённых продуктов может не только улучшить состояние органа, но и предотвратить его повреждение из-за неправильного питания или употребления алкоголя.

Томатная паста

Томатная паста богата ликопином — мощным антиоксидантом, который активно восстанавливает клетки печени. Этот компонент помогает снижать воспаление и защищает печень от повреждений, вызванных алкоголем или нездоровой пищей.

Польза ликопина:

• Снижает уровень окислительного стресса.

• Ускоряет регенерацию клеток печени.

• Поддерживает здоровье сосудов, что косвенно улучшает функции органа.

Совет: Выбирайте томатную пасту без добавления сахара и консервантов. Лучше готовить её самостоятельно из свежих помидоров.

Нежирный творог

Этот продукт содержит метионин — аминокислоту, которая играет ключевую роль в метаболизме жиров и восстановлении тканей печени. Метионин способствует выводу токсинов и предотвращает развитие жировой дистрофии печени.

Преимущества творога:

• Ускоряет обмен веществ.

• Снижает уровень «плохого» холестерина.

• Поддерживает здоровый вес, что важно для предотвращения ожирения печени.

Рекомендация: Употребляйте творог с низким содержанием жира (до 5%) и без добавленного сахара, чтобы избежать лишней нагрузки на печень.

Почему печень нуждается в поддержке?

Современные привычки питания, включая чрезмерное употребление сладостей, фастфуда и алкоголя, наносят серьёзный вред печени. Быстрые углеводы и избыток сахара трансформируются в печени в жирные кислоты, что приводит к развитию жировой болезни печени.

Факторы риска для печени:

• Частое употребление обработанных продуктов.

• Высокий уровень сахара в рационе.

• Недостаток физической активности.

• Приём алкоголя, даже в умеренных дозах.

Дополнительные продукты для здоровья печени

Чтобы укрепить здоровье печени и ускорить её регенерацию, диетологи рекомендуют также добавить в рацион:

• Зелёные овощи (шпинат, брокколи): богаты антиоксидантами и помогают выводить токсины.

• Орехи (особенно грецкие): содержат аргинин, способствующий детоксикации.

• Куркума: стимулирует выработку желчи и уменьшает воспаление.

• Овёс: улучшает обмен веществ и защищает печень от ожирения.

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