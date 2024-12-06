Названы топ-10 лучших футбольных полузащитников ХХІ века 1 6.12.2024, 17:43

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Хави Эрнандес

Рейтинг возглавил легендарный хавбек испанской «Барселоны».

Лучшим футбольным полузащитником XXI века является испанец Хави, согласно новому рейтингу, обнародованному британским спортивным порталом GiveMeSport.

По мнению аналитиков, легендарный хавбек испанской «Барселоны», чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Европы в составе сборной Испании сейчас является лучшим в своем амплуа.

Вторую позицию занял обладатель Золотого мяча 2018 года, полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич - обладатель Золотого мяча 2018. Третье место эксперты отдали еще одному испанцу Андресу Иньести. Далее расположились немец Тони Кроос и бельгиец Кевин де Брейне.

В топ-10 лучших полузащитников XXI века также вошли Бастиан Швайнштайгер (Германия), Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард (оба - Англия), Н'Голо Канте (Франция) и Андреа Пирло (Италия).

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