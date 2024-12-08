закрыть
8 декабря 2024, воскресенье, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские СМИ сообщили о прибытии Асада в Москву

17
  • 8.12.2024, 21:24
  • 7,072
Российские СМИ сообщили о прибытии Асада в Москву

Диктатор якобы прилетел вместе с семьей.

Сирийский диктатор Башар Асад вместе со своей семьей прибыл в Москву, сообщает пропагандистское агентство ТАСС в воскресенье, 8 декабря, ссылаясь на источник в Кремле.

Отмечается, что Россия, «исходя из соображений гуманитарного характера», предоставила им убежище.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники и ресурс Flightradar, сообщало, что Асад, вероятно, погиб в авиакатастрофе, когда бежал из страны с приближением к столице повстанцев.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов