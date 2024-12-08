Российские СМИ сообщили о прибытии Асада в Москву 17 8.12.2024, 21:24

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Диктатор якобы прилетел вместе с семьей.

Сирийский диктатор Башар Асад вместе со своей семьей прибыл в Москву, сообщает пропагандистское агентство ТАСС в воскресенье, 8 декабря, ссылаясь на источник в Кремле.

Отмечается, что Россия, «исходя из соображений гуманитарного характера», предоставила им убежище.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники и ресурс Flightradar, сообщало, что Асад, вероятно, погиб в авиакатастрофе, когда бежал из страны с приближением к столице повстанцев.

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