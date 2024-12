Видеофакт.

Елку установили в ноябре на площади Сфатулуй в центре Брашова, одного из популярных горных курортов страны. Дерево достигает впечатляющей высоты 26 метров, что делает его одним из самых высоких, когда-либо выставленных в Румынии, сообщил мэр города.

Однако, дерево не простояло до Рождества и Нового года. Судя по кадрам видео, в момент падения в городе был сильный ветер, он-то и стал причиной предрождественской катастрофы.

Romania's biggest Christmas tree collapses



Just as democracy collapses, with the country's courts annulling anti-NATO and Ukraine aid critic Calin Georgescu's first-round election win.



Quite the seasonal allegory.#Romania pic.twitter.com/3NArl8mFGV