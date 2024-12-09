В Румынии упала самая большая елка весом 17 тонн

В Румынии упала самая большая елка весом 17 тонн2
- 9.12.2024, 19:27
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Видеофакт.
Елку установили в ноябре на площади Сфатулуй в центре Брашова, одного из популярных горных курортов страны. Дерево достигает впечатляющей высоты 26 метров, что делает его одним из самых высоких, когда-либо выставленных в Румынии, сообщил мэр города.
Однако, дерево не простояло до Рождества и Нового года. Судя по кадрам видео, в момент падения в городе был сильный ветер, он-то и стал причиной предрождественской катастрофы.
Romania's biggest Christmas tree collapses— i5 News (@i5NewsNow) December 9, 2024
Just as democracy collapses, with the country's courts annulling anti-NATO and Ukraine aid critic Calin Georgescu's first-round election win.
Quite the seasonal allegory.#Romania pic.twitter.com/3NArl8mFGV
Елка весом около 17 тонн была выращена под Брашовом в Пояна-Брашове, недалеко от пастбища Стана Туристикэ. Официальная праздничная церемония зажжения огней с участием миллионов огней состоялась 29 ноября, что знаменовало начало курортного сезона в Брашове.