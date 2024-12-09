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В Румынии упала самая большая елка весом 17 тонн

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  • 9.12.2024, 19:27
  • 5,274
В Румынии упала самая большая елка весом 17 тонн

Видеофакт.

Елку установили в ноябре на площади Сфатулуй в центре Брашова, одного из популярных горных курортов страны. Дерево достигает впечатляющей высоты 26 метров, что делает его одним из самых высоких, когда-либо выставленных в Румынии, сообщил мэр города.

Однако, дерево не простояло до Рождества и Нового года. Судя по кадрам видео, в момент падения в городе был сильный ветер, он-то и стал причиной предрождественской катастрофы.

Елка весом около 17 тонн была выращена под Брашовом в Пояна-Брашове, недалеко от пастбища Стана Туристикэ. Официальная праздничная церемония зажжения огней с участием миллионов огней состоялась 29 ноября, что знаменовало начало курортного сезона в Брашове.

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