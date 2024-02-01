«Самый масштабный удар по Крыму за время войны, потеряны самолеты и ПВО» 1.02.2024, 8:35

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Z-каналы паникуют из-за ракетной атаки на авиабазу Бельбек.

При массированном ударе ВСУ по оккупированному Крыму, предварительно, уничтожены самолеты и ПВО армии России. Потери россиян очень значительны. Об этом пишет российский пропагандистский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», передает dialog.ua.

«По Крыму и Севастополю нанесен один из самых масштабных ракетных ударов за все время «СВО»... Есть потери… Было 23 ракеты, пять из них, к сожалению, достигли своих целей», - сообщил российский ресурс.

Он уверяет, что в результате удара ВСУ были уничтожены 2 самолета ВКС РФ и системы ПВО. Потери в живой силе оцениваются в десятки человек.

Две ракеты, как сообщается, атаковали аэродром Бельбек под Севастополем. «Источники среди военных утверждают, что повреждены или полностью уничтожены (степень повреждений пока под вопросом) минимум два наших самолета… Речь, скорее всего, о двух Су-27. Также точно подтверждена информация о потере нами двух ЗРК «С-300», - пишет Z-канал.

Только в районе Бельбека, как утверждается, уничтожены до 20 российских оккупантов. Также ресурс сообщил о прилетах по военным целям в районе населенных пунктов Гвардейское и Саки.

Напомним, что днем 31 января военная авиация Украины нанесла массированный ракетный удар по военным целям ВС РФ в Крыму, в частности, по аэродрому Бельбек. Позже командующий ВВС Украины подтвердил, что удар был успешен.