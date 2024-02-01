Политолог о заявлении Орбана: Венгры не просто так ездили к Лукашенко 1.02.2024, 13:17

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Максимом Плешко

Будапешт изучал ситуацию в Беларуси.

В Беларуси могут произойти одна-две революции. Такими прогнозами поделился премьер Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече с депутатами и представителями оппозиции страны в прошлом году.

По словам Орбана, вступление Украины в ЕС создаст «новый центр силы» под контролем США, в который войдут страны Балтии, Румыния, Польша.

Почему премьер Венгрии заговорил о революции в Беларуси? Об этом сайт Charter97.org поговорил с кандидатом философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Орбан и его заявление в очередной раз подчеркивают то, о чем постоянно говорит Центр белорусских коммуникаций — важность Балто-Черноморского пространства. Это Польша, страны Балтии, Украина и, безусловно, Беларусь.

Абсолютно понятно, что Украина сегодня находится под прямой агрессией России, страны Балтии и Польша — под косвенной, они сегодня надеются и рассчитывают на помощь США. Орбан ничего нового не сказал. Что касается Беларуси — мы видим и геополитическую, и этнополитическую ситуацию. Орбан подтверждает, что изменения в Беларуси будут. Я не являюсь симпатиком премьер-министра Венгрии, но мне приятно, что он сказал, так как это совпадает с нашим видением ситуации.

— Орбан также заявил, что «Венгрия не сможет помешать Украине вступить в ЕС».

— Не сможет, так как весь Евросоюз выступает за это. Есть более сильные игроки, включенные в этот процесс. Кроме того, Орбан зависим от европейских средств, решений, финансов.

Буквально несколько дней назад была информация, что ЕС готовится к искусственному ослаблению экономики Венгрии. Поэтому силы США и ЕС несоразмерны с силами Венгрии.

Хотел бы еще добавить, что не стоит абсолютизировать влияние и силу США. Мы должны понимать, что с каким-то президентом это влияние может быть более сильным, а в какой-то момент более слабым. Это поддерживающий фактор. Основной момент — мы, Балтия, Польша, Украина и будущая свободная Беларусь — должны быть сильными. Мы видим, что есть понимание важности нашего пространства. Поэтому Балто-Черноморское пространство есть на уровне концепции, есть на уровне геополитической науки, политических заявлений, но дальше это пока не движется. Пора переходить к каким-то практическим шагам.

— Примечательно, что глава МИД Венгрии Сийярто посещал Минск в 2023 году, венгерский посол передал верительные грамоты Лукашенко. У Венгрии и режима в Минске сильные связи. Что Орбан может знать о ситуации в Беларуси, чего не знаем мы?

— Вы правильно отметили, что у них есть связи, были визиты. В ситуации, когда никто не ездил в Беларусь, а они поехали, венгры оценивали перспективы и риски, изучали белорусскую тему, их спецслужбы делали аналитику, прогнозы, изучали вопрос. То, о чем проговорился Орбан, явно есть в аналитических документах. Это не было сказано просто так. Премьер Венгрии явно где-то видел эти данные, читал их. Политики такого уровня не говорят от себя, они говорят по проработанным тезисам, нарративам, разработанных целыми группами экспертов, спичрайтеров, так как заявления такого уровня имеют далеко идущие последствия. Смотрите, Орбан сказал о революции в Беларуси — белорусы обсуждают эту тему. Так или иначе, на уровне документов, аналитических прогнозов, он это видел.

Венгры ездили в Беларусь, изучали ситуацию, какое-то заключение у них должно было быть. Вот мы его и увидели.

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