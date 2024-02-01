Белорусский офицер: Такое было лишь в начале войны в Украине 8 1.02.2024, 14:39

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Фото: Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Лукашисты заволновались из-за учений НАТО.

31 января у границ России и Беларуси стартовала активная фаза крупнейших учений НАТО со времен Холодной войны Steadfast Defender 2024. Белорусский офицер на условиях анонимности рассказал сайту Charter97.org, как на них отреагировали лукашисты:

— Увеличился уровень пропагандистской накачки и офицерского состава, и рядового. Это связано с учениями НАТО, которые начались у границ нашей страны. Недавно же Лукашенко говорил, что теперь на западных рубежах еще более опасно, чем на границе с Украиной.

К нам приезжал целый генерал и показывал «карту и четыре позиции, откуда готовилось нападение». Такое было лишь в начале войны в Украине, когда нас собирали на сборы и усиленно рассказывали про «англо-саксов», «славянское братство» и «долг Родине».

Видно, что сверху пришла разнарядка заняться мозгами личного состава. Уж очень их эти учения НАТО переполошили.

— Как офицерский состав реагирует на такую пропаганду?

— Молодые посмеиваются, а старшим чинам — не привыкать. Чем больше погоны, тем более они лояльны. Генерал, который приезжал, явно «русскомировец». Он раз десять упомянул фамилию «Путин», несколько раз говорил про «славянское братство». Явно пересказывал то, что услышал либо на наших пропагандистских телеканалах, либо у россиян.

— Насколько такие милитаристские заявления коррелируют с реальным желанием воевать?

— Никак. Эти люди видели войну только в советских фильмах и «Девятой роте» Бондарчука. Языком можно болтать что угодно, но на деле все понимают, что их «русские братья» серьезно встряли в Украине. Это не какая-то легкая прогулка. Если ВСУ дают такой отпор, то что уже говорить о вооруженных силах НАТО.

— Как тогда относится к сообщениям в западных СМИ, что Путин может задействовать белорусские войска для нападения на НАТО?

— Относиться нужно серьезно, так как два года уже идет милитаризация общества. Но белорусские войска ни на что не готовы без, скажем так, активного участия россиян.

У нас есть какие-то части, которые могут по команде вступить в войну — в Бресте, витебские десантники, Марьина Горка. Но это крайне малая часть личного состава. Идем дальше — начинаются проблемы.

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