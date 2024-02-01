Черноморский флот РФ будет уничтожен Александр Невзоров

1.02.2024, 20:18

1,186

Александр Невзоров

Судьбу ракетного катера «Ивановец» разделят и все прочие плавсредства.

Утоплена очередная «гордость ЧФ» – ракетный катер «Ивановец».

Все слегка введены в заблуждение несолидностью слова «катер».

Следует понимать, что новый утопленник – это ракетоносец длиной 56 м, шириной 10 м, водоизмещением 493 т.

На нем тьма вооружения, экипаж 40 человек. Это очень серьезная посудина, с мощной броней и достаточно вертлявая для того, чтобы уходить от торпед и авиаатак.

Понятно, что судьбу «Ивановца» разделят и все прочие плавсредства ЧФ, которые окажутся в досягаемости ВСУ. Флот будет уничтожен.

Примечательно, что после позорного поражения в первой Крымской войне России, по условиям Парижского трактата, было вообще запрещено держать флот на Черном море и строить корабли длиннее 25 м.

Тогда российский адмиральский маразм изобрел круглые корабли – броненосцы. Идиотизм замысла был очевиден, но величие и тогда было шилом в российской заднице.

В результате россияне, «перехитрив всех», сварганили два совершенно круглых крейсера. Вероятно, они напоминали большие бронированные беляши.

Вот и вся история круглого флота – она умещается в несколько лет и, естественно, не имеет продолжения: эти корабли стали, наверное, самыми низкоэффективными плавательными средствами за всю историю кораблестроения. В начале XX века все эти чудеса имперской хитрости были списаны и разобраны на металлолом.

Александр Невзоров, Telegram