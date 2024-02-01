Черноморский флот РФ будет уничтожен
- Александр Невзоров
- 1.02.2024, 20:18
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Судьбу ракетного катера «Ивановец» разделят и все прочие плавсредства.
Утоплена очередная «гордость ЧФ» – ракетный катер «Ивановец».
Все слегка введены в заблуждение несолидностью слова «катер».
Следует понимать, что новый утопленник – это ракетоносец длиной 56 м, шириной 10 м, водоизмещением 493 т.
На нем тьма вооружения, экипаж 40 человек. Это очень серьезная посудина, с мощной броней и достаточно вертлявая для того, чтобы уходить от торпед и авиаатак.
Понятно, что судьбу «Ивановца» разделят и все прочие плавсредства ЧФ, которые окажутся в досягаемости ВСУ. Флот будет уничтожен.
Примечательно, что после позорного поражения в первой Крымской войне России, по условиям Парижского трактата, было вообще запрещено держать флот на Черном море и строить корабли длиннее 25 м.
Тогда российский адмиральский маразм изобрел круглые корабли – броненосцы. Идиотизм замысла был очевиден, но величие и тогда было шилом в российской заднице.
В результате россияне, «перехитрив всех», сварганили два совершенно круглых крейсера. Вероятно, они напоминали большие бронированные беляши.
Вот и вся история круглого флота – она умещается в несколько лет и, естественно, не имеет продолжения: эти корабли стали, наверное, самыми низкоэффективными плавательными средствами за всю историю кораблестроения. В начале XX века все эти чудеса имперской хитрости были списаны и разобраны на металлолом.
Александр Невзоров, Telegram